El Govern augura la primera tanda de vacunacions antiCovid al primer trimestre del 2021, i la segona, a l’estiu

El cap de Govern, Xavier Espot, ha comparegut aquest dijous al vespre juntament amb el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, sota el paraigua del format televisiu ‘el Govern respon’. Els dos dirigents han contestat les preguntes que la ciutadania els ha fet arribar prèviament per correu electrònic, durant aquest dijous, relacionades amb la situació d’emergència sanitària. Benazet ha augurat que preveuen la primera tanda de vacunacions, que arribarien de la Unió Europea, al primer trimestre de l’any vinent. En un primer moment s’havia dit que seria al desembre, però alguns entrebancs durant el procés per testar-les faran que “si tot va bé” sigui a principi del 2021. Pel què fa al gruix de les vacunes que serien per a la majoria de la població, en una segona tanda, l'executiu calcula que serà entre la primavera i l’estiu de l’any vinent.



En un bloc dedicat a l’educació, un ciutadà ha preguntat pel tancament de parcs infantils per frenar els contagis, quan es deixen fer sortides coordinades de grups d’escolars als mateixos parcs. “Es tracta de limitar les interaccions socials, i aquesta mesura s’ha fet a molts països. No solament per la transmissió entre els nens, sinó perquè hem vist que la majoria de contagis es produeixen entre les famílies que interaccionen entre elles als parcs, mentre juguen els seus fills”, ha respost el ministre.



Pel que fa al seguiment lectiu dels escolars que es troben a casa confinats, Espot ha assenyalat que les famílies que ho necessitin, poden omplir un formulari i "sol·licitar el material electrònic necessari" perquè l'infant pugui fer el seguiment de l'activitat lectiva. Davant els dubtes presentats sobre les aglomeracions i el tancament dels parcs infantils, des del Govern han comunicat que s'incrementarà la vigilància policial a les zones, principalment als centres de batxillerat i formació professional i també es farà una tasca pedagògica entre els joves. Tot i així, Espot no ha volgut criminalitzar als ciutadans més joves i ha apuntat que "la gran majoria ja són responsables i cívics". Quant als parcs infantils, els quals es troben tancats per reduir la interacció social, Benazet ha declarat que tan sols les escoles que no tenen suficient espai al pati es desplacen fins als parcs amb uns protocols establerts.

Mesures sanitàries

L'altre bloc de preguntes ha estat centrat en les mesures sanitàries. En aquest apartat, el ministre Benazet ha destacat la poca pressió sobre el sistema sanitari que té actualment el país, amb gran quantitat d'instal·lacions per adaptar, si fos necessari, amb 52 ventiladors mecànics i ha subratllat que es troben amb procés de contractació de personal, tant d'auxiliar, com d'infermeria i mèdic. A més, el ministre ha indicat que preveuen que la primera tongada de vacunes, que seran les facilitades per Espanya i França de la vacuna de la Unió Europea d'Oxford, arribin al primer semestre del 2021, i la segona tongada, les procedents del projecte Covax, arribin a la primavera o l'estiu. "Podrem vacunar una gran part de la població el 2021 amb seguretat", ha assenyalat el ministre.

Altres dubtes sorgits han estat sobre les conseqüències del port de la mascareta o els riscos de contagi per sistemes de climatització. "La mascareta té poc impacte sobre la salut", ha declarat Benazet, i ha comentat que no té més afectació psicològica que qualsevol altra limitació. A més, ha demanat que en els centres escolars no sigui obligatori dur-ne. Sobre els sistemes de climatització, ha dit que no hi ha cap referència de transmissió del virus per aquests sistemes i simplement ha recomanat mantenir una bona higiene dels elements i ventilar els espais. Finalment, quant a mesures sanitàries, Espot ha recordat que les persones amb algun trastorn psíquic o amb la capacitat cognitiva afectada, "queden eximits de les mesures de confinament més estrictes".

Temporada d'hivern

Al llarg de la compareixença, una bateria de preguntes han estat dedicades a la temporada d'hivern que s'aproxima, un dels motors del país. En aquest sentit, el cap de l'executiu ha remarcat que no tenen previst cap pla de xoc de confinament de deu dies, i simplement ha reiterat que les mesures que vagin prenent aniran en funció de la situació sanitària. A més, ha reconegut que ja hi ha contactes amb el sector de l'esquí, hoteler i turístic per aquesta temporada d'hivern per establir un full de ruta consensuat. Un dels punts més demanats ha estat les quotes dels temporers, les quals seran menys pel gran nombre de persones que hi ha al Servei d'Ocupació. Primer s'optarà per les persones inscrites al servei, després per personal comunitari i finalment per l'extracomunitari.

També ha anunciat que es combinaran cribratges massius als treballadors més exposats, tal com es va fer a l'estiu i s'adoptaran protocols específics per tal de vendre Andorra com una destinació segura. De fet, ha comentat que han intensificat els contactes diplomàtics per explicar els neguits d'Andorra i que el Principat no quedi exclòs per a poder-hi viatjar. En aquesta línia, treballaran per canviar el decret que determina el confinament que han de fer les persones provinents de països tercers i es canviarà per fer tests diagnòstics a l'arribada al país.

Detalls econòmics i empresarials

En qüestions econòmiques, les principals han estat les noves mesures de bars i restaurants i els problemes d'aforament als autobusos. Quant a les diferències de les mesures entre els bars i restaurants, Benazet ha reiterat que han seguit criteris epidemiològics, ja que en els bars hi ha hagut molts més contagis pel gran nombre d'interaccions de grups socials que hi ha. D'altra banda, sobre els aforaments dels autobusos, Espot ha recordat que són un servei essencial i que per tant requereixen mesures més flexibles. Tot i així, ha assegurat que si hi ha hagut algun incompliment de les mesures, el Govern hi actuarà.

Finalment, sobre aquells negocis que s'han vist obligats a tancar per les darreres mesures restrictives, des de l'executiu estan analitzant quina alternativa o ajudes poden oferir i han recordat que les suspensions dels contractes de treball i les reduccions de les jornades laborals que finalitzen el 31 de desembre estan obertes a poder-se prorrogar. Cal recordar que durant la compareixença s'ha anunciat que tots els correus electrònics, principalment aquells que preguntaven dubtes molt concrets, seran respostos en els propers dies.