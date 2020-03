El Govern reforçarà amb més policia els centres escolars

El ministre portaveu, Eric Jover, ha informat aquest dimecres, en compareixença pública després del consell de ministres que a petició del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, es reforçarà la presència policial a les entrades i sortides dels centres escolars com també a les zones lúdiques on habitualment es concentren els joves. És una actuació que busca, davant de tot, la protecció dels escolars i erradicar el possible consum de substàncies prohibides.

El ministre Jover ha explicat que "serà una actuació que tindrà un treball transversal entre ministeris: Educació, Afers Socials i Interior". També ha avançat que "es modificaran els protocols que seran explicats a la comissió d'infància i adolescència del proper 9 de març". El Govern, amb aquesta actuació, buscarà posar solució a la problemàtica de conductes delictives dels joves. Per aquest motiu també ha dictaminat que "tindrà reunions amb les diferents associacions per fer un seguiment" com també, segons ha indicat Jover, "establir un únic contacte amb les famílies".

El portaveu de l' executiu ha explicat, a més, que "aquest dimecres s'ha portat a terme la primera reunió interministerial entre els ministeris de Salut, Afers Socials, Interior i Educació que han revisat les actuacions que portaven a terme a cada una de les casuístiques de tipologia de joves". Jover ha reconegut que "s'han marcat un objectiu d'actuar de manera transversal generant sinergies entre els ministeris per així poder acompanyar millor als joves".

El Govern busca persuadir les actuacions delictives dels joves pel que fa a trastorns conductuals i addiccions a tòxics i és per aquest motiu que el reforç serà tant amb policia uniformada com agents de paisà.