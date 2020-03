El Govern rep la notificació de 77 acomiadaments, 35 de l'hostaleria

El registre que el Govern ha posat en marxa per controlar els acomiadaments que es donin durant aquesta crisi sanitària ja compta amb 77 inscripcions, 35 de les quals de l'àmbit de l' hostaleria, tal com ha detallat el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa de valoració de l'evolució del coronavirus. Ara, l'executiu estudiarà cadascun d'aquests casos, ha detallat el portaveu del Govern, per veure, per exemple, si alguns d'aquests acomiadaments han estat lligats amb la finalització de la temporada d'hivern o no i si s'ha procedit de manera legal per fer fora aquests treballadors. El ministre ha destacat que encara és d'hora per valorar aquesta xifra i ha destacat que cal "més detall" per tenir "una visió més completa" de la problemàtica, al mateix temps que ha fet una nova crida a la responsabilitat dels empresaris.

De manera paral·lela al registre per acomiadaments, el Govern també va posar en marxa un altre per als temporers, perquè poguessin exposar la seva problemàtica i, en aquest sentit, Jover ha detallat que han rebut 1.415 sol·licituds i ara s'està fent "un seguiment acurat" per poder donar una solució concreta a cadascuna d'elles. Així, ja hi ha una trentena de persones que han pogut marxar al seu país i és que una de les "prioritats" des d'Afers Exteriors és aquest retorn. Jover ha manifestat, també, que aquelles persones que poguessin estar en una situació de dificultat es podrien acollir a les ajudes socioeconòmiques que atorga l'executiu, però ha afegit que en principi els temporers que hi ha al país han cobrat el salari del març i "en general" es troben en bones condicions i l'única ajuda que necessiten és la que se'ls pugui donar per tornar al seu lloc d'origen.

El portaveu del Govern també ha detallat que els expedients a empreses que no estan complint amb el que marquen els decrets aprovats ja pugen a 24 després que la policia n'hagi obert aquest dilluns quatre per incompliment de l'obligació de tancament. A més, tal com ha anunciat, els inspectors de Treball estan fent "una tasca molt concentrada en els 250 comerços" que venen articles de primera necessitat i que estan oberts, ja que es vol verificar que compleixen amb les noves normes d'higiene que s'han fixat.

Jover també ha destacat que el número 188 ha rebut aquest dilluns moltes consultes sobre la llei òmnibus que s'ha aprovat. També ha concretat que hi ha persones que volen saber si els agents de la policia poden sancionar en els controls que estan fent. El ministre portaveu ha remarcat que en principi només fan recomanacions però que si es veiés que hi ha "una mala praxi i incivisme" que atemptés contra les recomanacions de les autoritats sanitàries es podria sancionar per la llei de sanitat. Les immobiliàries també han mostrat el seu neguit sobre la rescissió dels contractes als temporers, ja que volen saber si poden fer els tràmits pel retorn de les claus. Des del Govern se'ls ha manifestat que sí ja que són un dels serveis que poden fer guàrdies i aquesta rescissió de contractes a persones que marxen del país és una feina "necessària".

El ministre portaveu també ha donat dades que mostren l'impacte de les mesures d'aturada de l'activitat empresarial. Així, ha exposat que la mobilitat a la frontera francesa ha davallat un 95%, a l'espanyola un 79% i que la mobilitat interna ho ha fet en un 80% respecte a fa una setmana. Ho ha valorat positivament ja que d'aquesta manera s'evitarà l'expansió del virus. També ha dit que malgrat aquesta aturada de les activitats ha tingut efectes, segurament s'allargarà més enllà d'aquest dijous el cessament de les que no siguin essencials.

A l'últim, i qüestionat sobre la proposta de la CEA que els autònoms tinguin una prestació setmanal de 300 euros, Jover ha recordat que la llei òmnibus preveu moltes ajudes per als treballadors per compte propi i es considera que en aquesta fase són "suficients", si bé en una segona es podria avaluar aquesta demanda.