El Govern no acata la resolució judicial al Segrià i anuncia un decret per reforçar el confinament

El Govern català no acata la resolució judicial que deixa sense efecte l'enduriment del confinament al Segrià dictat i prepara un decret llei per poder reforçar les mesures en cas de rebrot i mantenir el blindatge acordat a Lleida i a set municipis més. "No estem d'acord amb la decisió judicial, no l'acceptem. Assumeixo les conseqüències que en derivin, però no puc posar en risc la salut de les persones", ha sentenciat Torra en roda de premsa després d'un matí de reunions a contrarellotge. Després que la jutge en funcions del jutjat d'instrucció número 1 de Lleida tombés ahir, ja de matinada, el confinament més restrictiu del Segrià, el president s'ha reunit primer amb els serveis jurídics de Palau i després amb el vicepresident, Pere Aragonès; la consellera de la Presidència, Meritxell Budó; el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la titular de Salut, Alba Vergés, per decidir que no accepten la resolució i que tiraran endavant el pla de rebrots per poder mantenir el confinament a la zona.

El president de la Generalitat, que ha demanat a la ciutadania que segueixi les indicacions anunciades ahir en relació amb l'enduriment del confinament a Lleida i el Baix Segrià, ha anunciat que celebraran un consell executiu extraordinari per establir aquest pla de rebrots i poder actuar "amb tota la contundència" allà on n'hi hagi. El nou decret llei regularà en quins supòsits s'adoptaran mesures que restringeixin llibertats, com ara la de moviment. També ha assegurat que si calgués endurir més el confinament al Segrià es faria: "És un luxe perdre el temps amb resolucions judicials. No ens ho podem permetre", ha defensat al costat del vicepresident Aragonès.

Torra ha agraït als ciutadans que majoritàriament estiguin seguint les recomanacions del Govern i ha assegurat que "els Mossos estan vetllant perquè el perímetre del Segrià es mantingui". Ha admès que els agents compliran les resolucions judicials i que, per això, el pas que es fa ara és tirar endavant el nou decret llei per poder actuar en cas de brot. Sigui al Segrià o en qualsevol altre lloc. "Això reforçarà la nostra instrucció [al Segrià], que encara considerem vàlida", ha dit el president.

Aragonès ha afegit que ja no hi ha estat d'alarma i que exigeixen "cooperació" a tots els poders públics: "Que ningú jugui a fer un debat de competències amb la salut". El president i el vicepresident han coincidit a recordar que en alguns territoris s'ha limitat el dret al sufragi per protegir la ciutadania del coronavirus i que no hi ha hagut actuació judicial ni s'hi ha plantejat un nou estat d'alarma. La Generalitat ha anunciat, també, un pla de quatre milions d'euros per ajudar els negocis del Segrià.