Govern té sospites sobre el responsable de l’esllavissada a la Portalada

El Govern ha adjudicat els treballs de protecció enfront de la caiguda de blocs rocosos a la zona de Portalada per un import de 4,8 milions d'euros. Segons ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, l'objectiu de les obres és estabilitzar la zona. Les obres consistiran en ancoratges a la part superior, l'estabilització d'una escullera del talús a la zona nord i "la construcció d'un mur pantalla a la carretera d'entre 5 i 9 metres d'alçada". El termini d'execució de les obres, que les farà l'empresa UTE UNITAS – INACCÉS, és de 12 mesos i no haurien d'afectar el trànsit, tal com ha declarat el portaveu de l'executiu.

A més, el consell de ministres també ha aprovat i adjudicat els controls de qualitat de les obres per un import de més de 86.000 euros a l'empresa Pirineu Inspecció i Control. Sobre el cost total de les obres, Jover ha indicat que des de l'executiu traslladaran els costos als responsables de l'esllavissada a través de les seves companyies asseguradores. "Els informes que tenim mostrarien la nul·la responsabilitat de l'administració central" i s'ha de veure si és responsabilitat del propietari o d'empreses que han executat obres a la zona perquè "hi ha sospites que en aquella obra no s'hi havia fet el manteniment de seguretat necessari".

Reconstrucció de la carretera de la Peguera

D'altra banda, l'executiu també ha licitat les obres d'estabilització i reconstrucció de la carretera de la Peguera a la calçada CS-131 després que el passat mes de juny hi hagués despreniments. El concurs nacional s'ha fet amb modalitat d'urgència "amb l'objectiu d'arreglar-ho el més ràpid possible", ja que de moment hi ha un pas alternatiu controlat per un semàfor restringit a veïns. Pel que fa al concurs, les empreses tenen fins al proper 7 d'agost per presentar les propostes.

Quant a obres, a proposta el ministeri d'Ordenament Territorial, l'executiu ha decidit licitar les obres d'ampliació del centre escolar de batxillerat de la Margineda. Així, Jover ha indicat que es construirà un edifici annex que estarà en contacte amb l'edifici actual, en el qual a la primera planta s'ubicaran nous accessos, sanitaris i set noves aules, i la segona planta quedarà diàfana en previsió d'una possible utilització en un futur. La forma de licitació és de concurs nacional i de modalitat ordinària i es poden presentar les ofertes fins al 20 d'agost. Així doncs, des de l'executiu preveuen que estigui disponible per al curs escolar 2021-2022. El mateix dia 20 d'agost és també la data límit per presentar les propostes pels treballs d'assistència tècnica per a la seguretat enfront d'allaus de neu amb afectació a la xarxa de carreteres del Principat.