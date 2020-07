El Govern surt reforçat de la gestió de l'epidèmia

“No hi ha dubte que la crisi generada per la Covid-19 ha beneficiat la visió que la població d’Andorra té del Govern”. Així ho ha admès el director del Centre de Recerques Sociològiques (CRES), Joan Micó, durant la presentació dels resultats de l’Enquesta d’opinió política any 2020 que s’ha fet aquest dijous a la seu de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA). La mostra, feta amb 800 persones de nacionalitat andorrana i 400 no andorranes, va incloure via telefònica diverses preguntes sobre la seva visió de la política, entre el 15 i el 29 de juny, justament quan el país acabava de sortir de l’emergència sanitària.



El CRES va aprofitar la conjuntura per preguntar específicament sobre la gestió del Govern durant la pandèmia de coronavirus, obtenint un notable alt en els dos casos. Els enquestats andorrans la van valorar amb un 7,81 sobre 10 i els no andorrans amb un 8,27. Pel que fa la gestió global de l’executiu durant aquest any, va ser de 6,56 en el cas dels andorrans, i de 7,29 per als no andorrans.



L’informe revela que l’opinió pública andorrana i no andorrana que resideix al Principat està clarament satisfeta amb les institucions i la gestió del Govern. El 32,3% dels andorrans va escollir el cap del Govern, Xavier Espot, com el millor polític, seguit del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet (el van escollir un 8,6% dels enquestats); en el cas de persones d’altres nacionalitats, un 35% també va triar Espot com el polític que més confiança li mereix i van escollir Martínez Benazet com la segona figura més consolidada (7,5%). En aquest sentit, quan el CRES va demanar als enquestats andorrans quina nota els hi posarien van puntuar Xavier Espot amb un 7,5 sobre 10, respecte el 6 que li havien posat al 2019. En el cas dels no andorrans, valoraven amb un 7,7 el cap del Govern, en comparació amb el 6,4 de l’any passat.



D’altres polítics puntuats pels andorrans van ser el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, amb un 5,7 (versus el 5,6 del 2019 o el 5 del 2018); el president del grup parlamentari del PS, Pere López, que va baixar del 5,9 del 2019 al 5,5 d’aquest any; el president del grup parlamentari Terceravia+UL+Independents, Josep Pintat, que va mantenir la seva nota en un 5,4, i per últim, el president del grup parlamentari Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, que fins ara no estava representat a l’enquesta i ha estat valorat amb un 5,5. En el cas dels no andorrans, els resultats han estat similars. Fent un mitjana de les dades, el director del CRES ha considerat que “el canvi més positiu l’ha viscut Xavier Espot, seguit de Jordi Gallardo que també ha pujat amb força. En el cas dels no andorrans, hi ha menys persones que coneixen els nostres polítics però han millorat les seves valoracions”. La confiança dels polítics en general, segons Micó, “ha registrat una evolució positiva des del 2013”.

La pregunta que ha quedat fora de l’enquesta és si l’interès polític dels ciutadans ha augmentat arran de la Covid-19. “Em semblaria evident que sí”, ha puntualitzat Micó, i ha avançat que l’Observatori de l’IEA està preparant un informe més sociològic sobre aquesta qüestió. “Vam començar a fer-la abans del confinament i ara l’estem fent després del confinament, així que tindrem una visió de com la població percebia les seves inquietuds abans i després del coronavirus”, ha detallat.