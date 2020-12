El Govern reconeix retard en les tramitacions de les suspensions temporals del contracte de treball

El Govern ajudarà els temporers i també aquelles persones amb contractes fixos discontinus vinculats al sector de la neu i el turisme d’hivern tenint en compte les dificultats que poden estar vivint aquestes persones pel fet que l’activitat no s’hagi iniciat i no estiguin, per tant, treballant en aquests moments. Així, tal com ha manifestat el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, el Govern està treballant amb Càritas i Creu Roja una “resposta conjunta” als temporers que puguin trobar-se en aquests moments en “situacions de dificultat”. “Estarem al seu costat”, ha manifestat Jover, referint-se tant als temporers com a aquelles persones que es puguin veure afectades per la crisi econòmica derivada de la sanitària.



Pel que fa a les persones que treballen al sector de la neu o del turisme d’hivern, Jover ha manifestat que l’executiu es posarà en contacte amb elles per “copsar les seves dificultats” i també informar-les de les ajudes que tenen al seu abast. En aquest sentit, el ministre ha recordat que la setmana passada el Consell General va donar llum verda a una nova llei amb un paquet de mesures destinades a les empreses i els treballadors.



Jover també ha reconegut, a preguntes dels mitjans de comunicació, un cert retard en les tramitacions de les suspensions temporals del contracte de treball. Així, ha al·ludit a “lleugeres dificultats”, algunes imputables a l’increment de demandes que hi ha hagut aquest mes de novembre arran de les restriccions de mobilitat dels països veïns que ha obligat molts establiments a abaixar la persiana i d'altres lligades a “petits errors” en les tramitacions de les empreses. De totes maneres, ha destacat que hi ha un “treball intens” perquè es pugui solucionar aquest retard.



I quant a la mobilitat amb els països veïns, ha destacat que es continua “treballant de manera intensa” perquè hi pugui haver circulació amb Catalunya i ha remarcat que el fet que les dades sanitàries estiguin millorant poden ser una bona carta de presentació perquè hi hagi aquesta flexibilització. Precisament aquest dimecres el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, s’ha reunit amb el seu homòleg espanyol, Fernando Grande-Marlaska. Jover ha reconegut que de ben segur la mobilitat ha estat un dels temes tractats entre els dos ministres tot i que la desescalada depèn de les comunitats autònomes.



D’altra banda, i quant a l’impacte que ha tingut que des d’aquest passat cap de setmana sigui possible la mobilitat entre Andorra i els departaments francesos de l’Arieja i els Pirineus Orientals, ha destacat que li consta que els mitjans de comunicació se’n van fer ressò d’aquesta possibilitat i ha destacat que des d’Andorra Turisme i el ministeri de Turisme hi ha previst “reforçar el missatge per maximitzar l’efecte de la permissivitat” de la mobilitat amb aquests dos departaments.