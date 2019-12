El Govern unificarà el contracte de lloguer

El ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, acompanyat per la secretària d'Estat Teresa Milà, han presentat aquest dilluns, a grans trets, el full de ruta del ministeri fins a final de la legislatura. Filloy ha destacat els diferents punts estratègics com "la història social, el SAD ( Servei d'Atenció Domiciliària), l'ajuda als joves per a l'emancipació, l'assistent personal, la cronicitat que pateixen alguns usuaris d'Afers Socials i el voluntariat". L'habitatge ha tornat a tenir un protagonisme important i el ministre ha volgut anunciar davant la comissió legislativa d'Afers Socials i Igualtat que "hi haurà un contracte tipus de lloguer que servirà per al futur Institut Nacional de l'Habitatge".

La compareixença del ministre Filloy i el seu equip ha tingut com a objectiu donar a conèixer l'estructura d'un dels ministeris més grans de l'actual Govern que encapçala Xavier Espot i la feina "transversal" amb altres ministeris com poden ser el de Salut, el d'Esports, el d'Interior o el de Funció Pública. La compareixença ha durat gairebé tres hores. A la seva exposició, tant Filloy com Milà han detallat l'estructura organitzativa del ministeri, amb les diferents àrees que la formen i els objectius que s'han marcat, en una línia del temps que anava fins al 2023.

Tot i això, ha destacat diferents punts que tenen com a referència el seu ministeri i que són d'una gran importància per a la ciutadania. El primer d'ells ha estat en referència a l'habitatge de lloguer i tot l'estudi que porten a terme. Filloy ha informat que tenen la intenció de posar en marxa el "contracte tipus" que, segons el ministre, "és un contracte que es va arribar a un acord per fer amb l' AGIA perquè el que necessitem són dades per dimensionar la qüestió del lloguer al país". El responsable de la cartera d'Habitatge també ha explicat que "servirà pel futur Institut Nacional de l'Habitatge, que contemplarà el registre de contractes de lloguer". El ministre Filloy ha argumentat la creació d'aquest document dient que "ens calia disposar d'un document unificat i homologat per totes les parts i així poder extreure les dades que ens interessin però sempre respectant la llei de protecció de dades". Aquest recull de dades permetrà al Govern tenir una idea real de com està la situació del mercat del lloguer al Principat. "Aquest registre ens podrà donar la idea molt realista del mercat del lloguer, perquè ara amb la declaració de l'inquilinat, que és el que fem servir, hi ha comuns que no recullen aquesta dada, d'altres que no ens l'han pogut facilitar i es feia una mica difícil fer-ho", reconeix Filloy. En aquest mateix sentit, ha anunciat que "durant el primer trimestre del 2020 tindrem una proposta de llei de creació de l' Institut Nacional de l'Habitatge".

Història social

De la mateixa manera que succeeix amb la història clínica que està desenvolupant el ministeri de Salut, el ministeri que encapçala Víctor Filloy vol agafar-la d'exemple per portar a terme la 'història social'. Segons Filloy, "la història social ens ve determinada en la llei d'Afers Socials però ha de tenir un clar objectiu de maximitzar els resultats i minimitzar les despeses".

El ministeri d'Afers Socials busca, amb aquest projecte de la història social, "harmonitzar tots els criteris de la gestió de les prestacions tant els del Govern com els dels comuns". En aquest sentit, el ministre Filloy ha reconegut que "estem desenvolupant l'eina informàtica perquè la informació estigui a l'abast dels professionals amb els controls de seguretat i la protecció necessària, com també succeeix amb la història clínica".

Pilar important

El SAD és un pilar important pel que fa a l'assistència a la gent gran i a les persones amb dependència. El mateix ministre Filloy ha indicat que "crec que és aquí on tenim marge de millora, que està molt ben valorat". Segons el mateix ministre, la valoració que els usuaris donen al SAD és molt bona i, en aquest sentit, ha remarcat que "les enquestes de satisfacció sempre ens donen unes bones puntuacions per part dels nostres usuaris, tot i que creiem que encara podem millorar". El cap de la cartera ministerial d' Afers Socials ha explicat que "el que hem d'intentar és reforçar amb personal aquest servei, si cal, i reforçar en augment d'hores, ja que ens ve determinat per nombre d'usuaris i la ràtio". En referència al Servei d'Atenció Domiciliària, Filloy ha indicat que "creiem que el tracte a domicili ha de ser una qüestió prioritària pel nostre ministeri".

Emancipació dels joves

Un altre dels punts que Filloy ha repassat en compareixença pública ha estat l'ajuda als joves per emancipar-se. En aquest sentit, ha explicat que "ho tenim conceptualitzat, sabem que és necessari i és un compromís electoral, per la qual cosa donarem sortida". "Hi ha previst una partida pressupostària per al 2020 que s'engegarà pels nostres joves, ara caldrà definir quines seran les característiques dels joves i quina tipologia d'ajuda cal portar a terme". El ministre d' Afers Socials ha indicat, també, que "hem de començar a treballar a fer aquesta anàlisi, però també les dades que ha pogut recollir el Carnet Jove en matèria de diferents preocupacions dels joves del país".

Assistent personal

Víctor Filloy ha donat molta prioritat a la figura de "l'assistent personal". El ministre ha reconegut que "és veritat que la llei creava aquesta figura. Tenim dos usuaris que tenen assistent personal". En aquest sentit, Filloy indica que "la nostra idea és seguir reforçant aquesta línia juntament amb la FAAD, que representa les persones amb discapacitat o que han de tenir accés a aquestes prestacions". El ministre ha reconegut que per tenir més informació al respecte "hem programat una sèrie de reunions per continuar avançant amb aquesta figura, tot i que li hem de fer un gir en l'aspecte reglamentari per així aclarir encara més, perquè no hi hagi dubtes, de qui pot accedir a aquesta figura". La prioritat del ministeri d'Afers Socials és que les persones que puguin aprofitar-se del servei de l'assistent personal puguin mantenir la seva vida, "la seva dignitat el màxim possible en el seu entorn amb les seves famílies i el seu domicili", ha indicat el ministre. Des del ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut tenen molt clar que "cal reflexionar sobre la cronicitat d'alguns usuaris d'Afers Socials". I és que segons indica el mateix ministre Filloy "s'ha detectat usuaris que són habituals del sistema i cal buscar una solució al respecte".