Iniciats cinc expedients sancionadors a l’hostaleria per saltar-se les mesures antiCovid

El portaveu del Govern, Eric Jover, ha explicat aquest dimecres que l’executiu ha iniciat cinc expedients sancionadors a cinc establiments de l’hostaleria per incomplir les mesures aprovades per frenar els contagis de la Covid-19. Els procediments corresponen a “infraccions greus” per saltar-se mesures aprovades abans del darrer decret anunciat pel cap de Govern, Xavier Espot, aquest dilluns.



De fet, Jover ha informat que alguns d’aquests procediments s’han obert perquè el personal no duia la mascareta posada o perquè no es respectaven les distàncies de seguretat entre les taules de l’establiment objecte de la sanció. Els responsables, que ara poden presentar les al·legacions que creguin pertinents, s’enfronten a multes d’entre 1.001 i 3.000 euros.



“Quan agafem les mesures que agafem, tot i saber les dificultats per les quals passen els negocis, aquests han de saber que les mesures s’han de complir i que les hem de fer complir, amb els elements coercitius necessaris”, ha valorat Jover.