La JEC dona tres dies més als residents catalans per demanar el vot pel 14F

La Junta Electoral Central espanyola ha acordat, amb caràcter excepcional, ampliar el termini de sol·licitud de la documentació per votar a les properes eleccions catalanes fins el 19 de gener, segons informa el el Consolat General d'Espanya a Andorra. Aquesta mesura només afecta als electors inscrits al cens electoral de residents a l'estranger (vot CERA).



D'aquesta manera, l'òrgan electoral dona tres dies més als residents catalans per exercir el que es coneix com a vot pregat, una mesura que, tot i ser considerada excepcional, és habitual en els darrers comicis, en què els terminis que inicialment es donen s'acaben ampliant, ja que, sobretot en països més llunyans que Andorra, la documentació acostuma a arribar amb retard i fora del termini.



Un cop l'elector que desitgi votar hagi exercit la petició de vot pregat, rebrà les paperetes a casa per poder votar, cosa que podrà fer per correu (fins el 9 de febrer) o bé presencialment al consolat entre el 10 i el 12 de febrer, unes dates que properament també es podrien ampliar fins el cap de setmana, tal com ha passat en els darrers comicis.



Tot i això, cal recordar que les eleccions al parlament de Catalunya previstes pel diumenge 14 de febrer es podrien arribar a ajornar fins a una nova data si la situació sanitària així ho requereix. De fet, la taula de partits catalans s'ha de reunir el proper dia 15 de gener per prendre una decisió a instàncies del Procicat, una decisió que es podria alterar el 29 del mateix mes.



En aquests comicis, cal comptabilitzar un total de 255.087 electors residents catalans a l’estranger inscrits al CERA, segons informa el departament d'Acció Exterior de la Generalitat. En les eleccions al parlament català de l’any 2017, d’un total de 226.381 persones inscrites, es van rebre un total de 42.014 sol·licituds de vot. Finalment, només es van comptabilitzar 27.231 vots, la qual cosa implica que una de cada tres sol·licituds de vot de ciutadans residents a l’exterior no es va traduir en vot efectiu.