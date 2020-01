Josep Lluís Donsión nou Secretari d'Organització de Progressistes-SDP

Un cop finalitzat el primer Consell Nacional de l'any de Progressistes-SDP, el seu president Jaume Bartomeu ha comparegut davant la premsa per anunciar que "Josep Lluís Donsión serà el nou secretari d'Organització del partit, un cop Josep Roig ha demanat apartar-se del càrrec per motius personals i professionals". Tot i la renúncia, Roig seguirà formant part de l'executiva del partit progressista.

D'altra banda, en el Consell Nacional, "hi ha hagut lectura interna de com ha anat els resultats a les darreres eleccions comunals" tal com indica Bartomeu que ha afegit una valoració global dient que "és positiva, ja que hem pogut incloure aspectes socials a les diferents candidatures". El president de Progressistes-SDP, Jaume Bartomeu també recriminat a DA "el no haver fet una llista En Comú a Escaldes perquè no creiem que els progressistes haguéssim estat, de nou, decisius".

Jaume Bartomeu, en el seu discurs en el Consell Nacional ha encoratjat a tots els assistents perquè en el 2020 "cal continuar treballant en la construcció d'una confluència política que reuneixi les forces progressistes en positiu". Bartomeu també ha assenyat que el partit Progressistes-SDP, per aquest 2020 "ha de defensar amb tenacitat l'exigència de justícia social i de redreçament i progrés, tenint en compte la sostenibilitat mediambiental".

En el mateix Consell Nacional, Jaume Bartomeu ha deixat clar "l'ensorrament de l'administració de justícia" i ha estat molt crític amb el Govern, sobretot amb el ministre Portaveu, Eric Jover al dir que "de moment ha aconseguit demostrar que és impossible representar correctament al Govern si no és capaç de deixar les ganes de lluir-se, al costat".

El propi Bartomeu ha reconegut també que en el marc del Consell Nacional han parlat del giny de Carroi i ha comentat que "el comú encara està tramitant i confeccionant el plec de Bases, però creiem que s'ha de produir un gran debat ciutadà".

Pel que fa a l'entrada a l' FMI, Bartomeu ha reconegut que "el Consell Nacional comparteix l'anàlisi que vam fer en el seu dia".