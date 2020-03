Josep Maria Mas, nou president de l'executiva d'UP

Units per al Progrés d’Encamp (UP) ha celebrat aquest dijous una assemblea per renovar els càrrecs de l'executiva i aprovar els comptes del 2019 de la formació. Tal com han informat des de la formació es va acordar que el nou president passi a ser Josep Maria Mas Torres, en substitució de Ramon Jordana.



Mas estarà acompanyat per Jesús Gasset (vicepresident), Xavier Martín (secretari) i Esther París (tresorera). Càrrecs polítics com el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Ensenyat; el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres; la consellera general Maria Martisella; la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i el cònsol menor, Joan Miquel Rascagnères, formen part de l’executiva com a vocals.



L’assemblea, que va comptar amb l’assistència d’una trentena de persones, també va servir per tractar l’activitat del Govern, parlamentària i comunal. El ministre d'Ordenament Territorial, la consellera general Maria Martisella i la cònsol major d'Encamp, respectivament, van ser els encarregats d’informar sobre l’actualitat relacionada amb els tres àmbits.