Jover lliura a la síndica general el projecte de llei del pressupost 2021

El ministre de Finances, Eric Jover, ha lliurat aquest dimarts al matí a la síndica general, Roser Suñé, el llapis de memòria que inclou el projecte de llei del pressupost per a l'any 2021. L'entrada del text al registre del Consell General és el primer pas per iniciar la tramitació parlamentària del pressupost. A causa de la situació actual, Jover no ha pogut donar el llapis en mà a la síndica, i l'acte de lliurament s'ha fet a través d'un sobre. Està previst que aquesta tarda el titular de Finances comparegui per exposar els principals punts del pressupost.

Com a dada destacada, cal assenyalar que el departament d'Estadística va fer públic aquest dilluns la liquidació de la despesa agregada del sector públic durant l'any 2019, que va ser d'1.145.157,87 milers d'euros. Aquest import, sense tenir en compte els actius ni els passius financers, suposa un increment del 2% respecte a la liquidació de l'exercici anterior, i representa el 40,6% del Producte Interior Brut (PIB).