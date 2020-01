Laura Mas: "Totes les inversions que es facin al nou parc seran per al comú"

Laura Mas ja ha participat en els darrers quatre anys en la gestió comunal d'Encamp. Des de fa poques setmanes però ho fa des del despatx de cònsol major a la cinquena planta del comú. En una línia continuista a l'anterior mandat, Mas capitanejarà projectes importants per a la parròquia, com el nou parc al poble d'Encamp, el pla de reactivació econòmica o el concurs internacional que substituirà els acords amb Saetde.

Com han estat els primers dies al capdavant del comú?

Coordinant una mica tot. És fàcil perquè entens el funcionament del comú, però no és el mateix tenir la posició de consellera que estar al capdavant del comú on has d'assumir, liderar i empentar tots els projectes.

El mandat comença amb el final de les obres a les avingudes, quin és el termini per acabar-les?

El gran gruix fins a la plaça dels Arínsols estarà acabat el 31 de gener. Després faltarien els elements d'embelliment, com les jardineres i els fanals, que no els col·locarem fins que arribin tots.

Els comerciants tenen moltes ganes que s'acabin.

Tenen moltes ganes però, a banda del darrer tros, a la resta ja es podia circular abans de Nadal. Només queda l'últim tros fins als Arínsols, que vam començar al darrer moment perquè havíem d'enllaçar la galeria des del pont de les escoles fins a la plaça.

Un altre dels projectes que hauran de continuar és el pla de reactivació econòmica. Quin és el següent pas?

Des del comú hem fet una comissió de reactivació econòmica, on justament s'estan concretant quines seran les accions immediates i com volem organitzar el grup. La setmana que ve tenim la primera comissió de reactivació econòmica. Aprofitarem per explicar als consellers entrants tot el que s'ha fet fins ara i els hi farem un resum de què és perquè no tothom el coneix.

"Al 2021 estem segurs que traurem el concurs de la concessió de Saetde"

Pel que fa a la concessió amb Saete, al programa electoral portaveu un concurs internacional. Com serà aquest concurs i com es veu des de Saetde?

Vam fer una reunió amb Joan Viladomat per dir-li que una de les prioritats és el concurs internacional. Ja sabia que en l'anterior mandat s'havia parlat que hauria de ser internacional. Ens hem donat un temps durant aquest 2020 per poder acabar de treballar tots els informes i tenir una garantia que el concurs surti i surti bé. Suposo que el 2021 estem segurs que traurem el concurs de la concessió.

Entra en conflicte amb l'acord d'intencions?

No, l'acord d'intencions va per una banda i la concessió va per l'altra. Si és cert que hi ha alguns punts de l'acord d'inversions que no es poden desenvolupar perquè, en tenir una inversió molt elevada, si no tanquem la concessió i Saetde no sap si està o no, és difícil que inverteixi. Però per tota la resta de punts s'estan desenvolupant amb total normalitat.

"És molt important planificar tot el que farem a les Pardines i al llac d'Engolasters per potenciar-ho"

Quant al telecabina d'Engolasters, s'han marcat un termini per començar a tirar-lo endavant?

La setmana que ve ja tindrem tancat el pressupost del 2020 i, per tant, tancarem aviat el marc pressupostari dels quatre anys vinents. És molt important que planifiquem totes les obres durant els pròxims quatre anys perquè el comú té una limitació a nivell d'inversió per any i el que volem és planificar-ho. Aquest any serà difícil segurament tirar endavant aquest projecte però hem de començar a treballar en el pla d'unitat per saber des d'on volem emplaçar-ho i parlar amb les propietats per posar-nos d'acord en la cessió de terreny. També és molt important planificar tot el que farem a les Pardines i al llac d'Engolasters per potenciar-ho. Si només fem un telecabina i no tenim res atractiu a dalt, difícilment voldran presentar-se a la concessió.

Seria inversió privada.

Si, el comú d'Encamp no vol tenir una despesa en el telecabina sinó que vol fer a dalt una despesa atractiva perquè les empreses que es presentin a la concessió del telecabina. Durant aquests anys determinarem si volem fer un pont penjant, tirolines o un tipus d'atracció molt més important.

"[El nou parc] és una de les primeres coses que hem començat a treballar"

Després de tota la polèmica al tomb del Prat Gran al final del darrer mandat, aposten per un nou parc.

La setmana passada vam quedar amb la propietat del terreny que volem llogar i que serà una cessió en un futur cap al comú. És a dir, totes les inversions que es facin en la part de lloguer seran sempre per al comú, no ens trobarem en el cas que ens pugui passar com amb el Prat Gran. Aquesta setmana tinc una reunió amb els consellers d'Obres, d'Esports i Medi Ambient per determinar totes les zones i saber com volem fer-lo per poder passar un concurs d'idees ben aviat. Per nosaltres és molt prioritari i el nou parc, que no es dirà Prat Gran, és una de les primeres coses que hem començat a treballar.

Els dos terrenys estaran units?

Volem determinar les zones que volem encabir-hi, passar els metres quadrats que tenim contractats, la carretera pel mig li passarem tot al concurs d'idees i ells ens hauran de fer propostes, que seran valorades econòmicament per part del comú i les que siguin viables les posarem a exposició perquè la ciutadania les puguin veure.

Encamp va rebre fa uns mesos el distintiu de Vila Europea de l'Esport però, en la seva visita, els representants de l'organització van posar en relleu la necessitat de potenciar l'esport inclusiu.

Hem de determinar quines són les mesures en l'esport en general i en potenciar l'esport en l'àmbit ciutadà i també l'inclusiu. És un projecte prioritari i absolut juntament amb els que hem parlat. Estem treballant i aviat podrem començar a informar.

Han començat a mantenir converses per posar en marxa les bonificacions a propietaris que construeixin obra nova destinada a lloguer?

És una mesura que també hem de treballar, hem de fer l'ordinació i una vegada feta amb les mesures incloses i tanquem el pressupost, ho traurem. Però estem parlant de l'ordinació, és a dir, hem de fer un canvi, afegir això i determinar internament quins serien els paràmetres que entrarien.

"Els cinc comuns que ens presentàvem com a DA ens vam posar d'acord en qui feia cessió i qui feia la bonificació"

La gent insistia en solucions immediates al lloguer.

És cert que nosaltres tenim la responsabilitat com a comuns de posar-hi també tot el que puguem però és un problema nacional de tot el país i que ha de gestionar i està gestionant el Govern. A més, si a Escaldes i a Andorra la Vella donaven cessions i feien edificis destinats a lloguers, no podem fer-ho a totes les parròquies perquè ens estem fent mal a nosaltres mateixos fent tants habitatges per fer guetos. Els cinc comuns que ens presentàvem com a DA ens vam posar d'acord en qui feia cessió i qui feia la bonificació. Al Pas de la Casa ja es va fer una cessió, es van construir uns apartaments de lloguer reduït del qual lamentablement hem tingut molts problemes i no va solucionar la problemàtica i el que no volíem és tornar-ho a fer a Encamp.

Guetos?

El que no veiem era fer com al Pas de la Casa, on tothom que anava a aquells edificis ja se sabia que tenia problemes econòmics i no podien fer front a un lloguer. Poses en una situació una mica complicada també a la gent de voler triar anar-se'n a uns edificis concrets que tothom ja els determina com edificis d'ajuda al lloguer. Al Jovial no passa perquè són pisos que realment són nous i que estan molt bé. Però si comencem a fer edificis de destinació a l'ajuda al lloguer per famílies que tenen problemes econòmics potser sí que al final farem guetos i nosaltres no ho volem així.

Passant al Pas de la Casa, ja s'ha signat el contracte de cessió per al nou parc?

És un conveni que es va signar amb el 'mairie' de Porta en l'últim mandat, en què ens van fer una cessió de 1.000 metres quadrats amb un lloguer gratuït. Hem d'acabar de treballar en el projecte, volem pujar al Pas de la Casa perquè els veïns també el puguin veure i opinar abans de treure'l a concurs públic.

"Em vaig comprometre a pujar al Pas de la Casa un cop a la setmana com a mínim"

Una de les queixes dels veïns és que no se'ls té en compte.

Em vaig comprometre a pujar un cop a la setmana com a mínim, aportar tots els projectes i ser dialogant, i ho faré perquè soc una persona de paraula. Pujo aquesta setmana amb el projecte de Sant Jordi, que el tornin a veure, i amb l'esborrany de projecte que nosaltres hem dissenyat pel parc.

La darrera obra, la plaça de Sant Pere, va venir amb polèmica perquè s'hi van aparcar els cotxes...

De fet el projecte no estava acabat. Van aparèixer unes fotos en un pont molt important per al Pas de la Casa i hi havia una afluència de vehicles molt elevada. La plaça no estava acabada, els elements d'embelliment no hi eren i donava peu a confusió que pogués ser un aparcament. Aquests elements ja s'han començat a col·locar, delimitant l'espai com a plaça.

"[La caseta] es troba en un estat molt dolent a nivell d'humitats i de goteres"

També s'ha parlat de la caseta de l'oficina de turisme. Si els veïns ja ho sabien, d'on ha sortit la polèmica?

Ho desconec. L'anterior mandat va presentar fa un any i mig el projecte de l'embelliment del carrer Sant Jordi de la part on hi ha la nova ubicació de la caseta i la nova construcció. A mi també em va sobtar que a una setmana de l'enderroc tothom es manifestés com si no ho sabés o no la volguessin enderrocar. Enderroquem la caseta perquè no tenim cap més remei, es troba en un estat molt dolent a nivell d'humitats i de goteres. També val a dir que no és l'original, el 2010 ja es va fer una reconstrucció d'aquesta caseta i va costar al voltant de 90.000 euros. La caseta estava en desús des que el comú va fer la nova oficina de turisme i es van treure concessions de lloguer que van arribar a venciment i no es van llogar. Dins del nou projecte de la plaça ja se sabia que allà no anava i que quedava una placeta plana pensada com a escenari i per fer activitats.

I el Parc Logístic?

El 3 de febrer farem l'obertura dels sobres. Es va fer un concurs nacional on no es va presentar ningú i llavors en vam fer un d'internacional. Esperem que hi hagi empreses que s'hagin presentat.

Respecte al patrimoni cultural, de quina manera el potenciaran durant aquesta legislatura?

Tenim una opció cultural molt àmplia i de molta qualitat amb els itineraris culturals, els nuclis emblemàtics i antics o l'Encamp en clau de llum i hem de continuar en aquesta línia. S'ha fet molt bona feina en els últims mandats.

"Hem de trobar solucions perquè els joves puguin sortir evitant tots els problemes que tenim avui"

S'apropen les festes de Carnaval, quines mesures posaran en marxa per evitar aldarulls?

Som conscients en tots els aspectes que avui en dia tenim, com el 'botellón', els aldarulls, els desperfectes dels entorns. Vam posar mesures en els darrers Carnavals i continuarem fent-ho amb un reforç d'agents de circulació i gent de proximitat, com una persona del Punt d'Informació Juvenil perquè en facin una reflexió de tot plegat. És cert que tenim una problemàtica amb la joventut perquè entén la festa d'una forma diferent de la que nosaltres potser estàvem acostumats a fer i crec que hem de trobar solucions on ells puguin sortir evitant tots els problemes que tenim avui en dia, no només a Encamp sinó a tot arreu i fins i tot als països veïns.

D'aquí a uns dies rebran una delegació que vol proposar la Fête de l'ours (festa de l'os) com a patrimoni mundial de la Humanitat.

Havien de venir aquest dilluns però no van poder fer-ho pel temps, els hi van tallar la carretera pel temps i per tant no van poder arribar i estem esperant que el ministeri de Cultura pugui tancar una nova data. Nosaltres tenim el ball de l'ossa de Carnaval, que és com la fête de l'ours des Pyrénées. Anteriorment ja es van trobar amb el coordinador de museus i tradicions del comú, els hi van explicar què representava i ens van convidar que en formessin part. Ara bé, el projecte el tutela el ministeri.