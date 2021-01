Liberals rep prop de 22.000 euros en donacions el segon semestre del 2020

Liberals d'Andorra (L'A) ha rebut un total de 21.872,51 euros en donacions entre l'1 de juliol i el 31 de desembre del 2020. Així ha sortit publicat aquest dimecres en un edicte del Tribunal de Comptes al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. A banda, també s'informa dels 19.190 euros que va rebre en concepte de donacions Demòcrates per Andorra.

Tal com consta en el butlletí, durant el segon semestre del 2020, els liberals van rebre fins a onze donacions. Entre elles destaquen els 3.885,65 euros aportats per la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy. Al seu torn, la consellera de Tràmits, Tributs i Deutors i de Recursos Humans d'Andorra la Vella, Leticia Teixeira, va fer dues donacions de 2.389,05 i de 2.269,50 euros. Del mateix comú, el conseller de Sostenibilitat i Innovació també va fer dues donacions al partit per valor de 2.413,57 euros i de 2.292,89 euros respectivament.

Pel que fa als diners rebuts per Demòcrates per Andorra, corresponen a onze donacions, entre les quals cal destacar els 5.000 aportats per la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, per la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i per la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. En el llistat, també hi apareix el cònsol menor de la capital, David Astrié, qui va fer tres donacions al partit, dues de 1.500 euros i una de 2.000 euros.