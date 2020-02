López proposa al Govern treballar un pla nacional d'inversions

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha aprofitat el debat de les reserves d'esmena presentades al pressupost del 2020 per allargar la mà de la formació a l'executiu amb la voluntat de treballar conjuntament en un pla nacional d'inversions, ja que segons el parlamentari, hi ha projectes dels quals se'n parla des del 2010 i, en tot aquest temps, no han prosperat. El ministre de Finances, Eric Jover, ha fet pública la seva sorpresa davant la proposta, ja que fa unes setmanes va ser el PS qui va rebutjar formar part d'un pacte d'Estat de salut. Tot i això, el ministre s'ha mostrat obert a treballar conjuntament per arribar a acords en aquesta matèria.

Aquest principi d'entesa ha sorgit arran de la reserva d'esmena defensada per López que pretenia, malgrat el rebuig de la resta de grups parlamentaris, redistribuir la despesa associada a l' heliport (1.275.799,54 euros) per adreçar-la al projecte de creació d'un centre de salut mental i de dia per als malalts d'alzheimer, per a l'estudi del model necessari per implementar l'Arxiu i el Museu Nacional, i per a les dues desviacions necessàries al país per evitar les congestions en el trànsit com són el vial de Sant Julià de Lòria i la desviació de la Massana. Un dels assumptes que més han centrat el debat parlamentari ha estat el problema actual a la Massana, una situació que pot veure's millorada gràcies a l'anunci del conseller general de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, quan ha explicat que es posarà en marxa una prova pilot a la parròquia que consistirà a fer onades temporals de vehicles en les quals, en hores punta, tot el tram de l'eix central comptarà amb una sincronització dels semàfors de manera que tots es posaran del mateix color al mateix moment. Aquest fet, segons Naudi, ajudarà a descongestionar el trànsit durant les hores de més afluència de conductors. L'anunci no ha satisfet López, qui ha recordat a Naudi les paraules de la cònsol major de la Massana, Olga Molné, on aquests dies ha plantejat la possibilitat de modificar els horaris escolars fins que s'iniciï la construcció del desviament.

Jover ha reconegut que aquestes reserves d'esmena són "complexes" i ha recordat que, malgrat que l'heliport no es farà a les Tresoles, no es descarta construir-lo en un altre indret. Quant al vial de Sant Julià, el titular de Finances ha manifestat que un cop estigui operativa la primera fase s'haurà de veure el seu funcionament i si és convenient posar en marxa les següents. Pel que fa a la Massana, "encara no es disposen de convenis pels terrenys necessaris per a la construcció" i, per aquest motiu, l'executiu considera innecessari incloure una partida al pressupost en aquest sentit, tot i que es mostren "plenament conscients" de la seva necessitat. Amb relació a les infraestructures culturals, Jover opta per seguir les fases lògiques que passen per saber "quin relat volem explicar" i, d'acord amb això, "farem els passos següents".

El conseller general del PS, Roger Padreny, ha estat l'encarregat de presentar dues reserves d'esmena adreçades a reduir en més de 125.500 euros dues partides adreçades a l'oficina de serveis de confiança electrònica i a la promoció de l'activitat econòmica de la secretaria d'Estat d'Economia i Empresa. Padreny ha especificat que les reserves d'esmena busquen "produir més dades per a l'administració pública", fer-la extensible a tota la ciutadania i aconseguir que l'executiu dugui a terme "una millor acció de Govern". Així mateix, ha destacat la necessitat de tenir més xifres pel que fa a àmbits com l'educació, la sanitat, la cultura o l'habitatge i dotar de més recursos, en aquest sentit, al departament d'Estadística.

El conseller general del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha indicat que el que és important no és el volum de dades, sinó que aquestes comptin amb una gestió acurada. Per defensar el vot en contra dels tres grups parlamentaris que donen suport al Govern, Costa ha recordat que Estadística ja compta en l'actualitat amb una dotació pressupostària suficient. Així doncs, ha posat en relleu que els més de 65.000 euros que el PS proposa desviar "justament treballen a obtenir dades i fer estudis i anàlisis de diferents mecanismes de dinamització econòmica". El grup parlamentari de Terceravia+UL+I també ha votat en contra argumentant que un canvi de partides d'aquest calat ha d'estar fonamentat de manera objectiva. Per la seva banda, i tot i estar d'acord amb la importància de comptar amb dades fiables, Jover ha subratllat les paraules de Costa i, a més, ha manifestat que l'executiu ja es va comprometre a avançar en la transformació digital de l'administració i, per tant, no s'ha mostrat a favor de restar inversió en aquesta partida. L'esmena només ha comptat amb el suport dels socialdemòcrates.

La tercera esmena debatuda a l'hemicicle, que tampoc ha prosperat, ha tingut com a objectiu deixar sense fons la partida adreçada a la pavimentació de les carreteres generals del país, i també de les secundàries, per tal de fer més accessibles els edificis públics a les persones que pateixen algun tipus de discapacitat i que tinguin, a més, autonomia pròpia i no hagin de dependre de ningú. La consellera socialdemòcrata Judith Salazar ha recordat a l'executiu que una de les seves prioritats manifestades al començament de la legislatura era justament posar al centre de l'acció del Govern la millora de la vida de les persones amb discapacitat i, per aquest motiu, ha demanat que les paraules vagin acompanyades d'actuacions.

Mentre que la posició de Terceravia ha estat la mateixa que en la reserva d'esmena anterior, el grup parlamentari demòcrata, de la mà del seu president, Carles Ensenyat, ha respost Salazar explicant que el pressupost ja contempla enguany l'adequació per a persones amb discapacitat en dos centres escolars del país que encara falta adaptar. Així doncs, ha defensat la necessitat de treballar amb la pavimentació de les carreteres perquè suposen una millora per als ciutadans pel que fa a la seguretat i també s'ha de tenir en compte la "imatge internacional" que s'enduen del país els turistes. En aquest sentit, Jover ha fet públic que la dotació en relació amb la pavimentació ja ha estat reduïda els darrers anys i, ara, "està ajustada a les necessitats que tenim".

D'altra banda, ha estat desestimada la reserva d'esmena que ha presentat el conseller general socialdemòcrata Carles Sánchez on demanava al ple poder traspassar 59.000 euros del fons público-privat de l' Institut Nacional de l'Habitatge cap al Servei d'Atenció Domiciliaria, amb l'argument que "l'Institut Nacional de l'Habitatge ja té prou recursos". Aquesta xifra "es podria destinar a l'ajut de les famílies del departament d'Afers Socials ampliant-lo de 2.706.018,61 als 2.756.018,61", segons ha indicat el conseller socialdemòcrata. La proposta ha estat bastant criticada per tots els grups de la cambra, fins i tot "amb sorpresa" com ha indicat Costa, de la mateixa manera que ha fet Jover, al dir que "és curiós l'esmena del PS sobre l'habitatge quan no han parat de parlar sobre aquest tema, en una clara estratègia de fer soroll". A la votació, els grups de la majoria igualment que els parlamentaris del grup de Terceravia+Unió Laurediana+Independents han votat en contra de l'esmena, deixant sols als parlamentaris socialdemòcrates.

Les reserves d'esmenes 7, 8 i 9 s'han debatut conjuntament tot i que han estat votades per separat. Han estat presentades pel conseller general del PS Joaquim Miró, que ha demanat la reducció de la partida "d'estudis i treballs tècnics" en un total de 50.000 euros del pressupost del Fons de reserva de jubilació. En la seva exposició de la resta de reserves d'esmena ha demanat reduir les comissions de carteres gestionades amb un total d'1.275.799,54 euros per així "intentar no posar en perill el Fons de reserva de jubilació". De la mateixa manera, Miró ha exposat la necessitat de reduir en 300.000 euros la partida en concepte de "treballs realitzats per assessorament jurídics" del pressupost de l'AREB. Les tres reserves d'esmena han estat desestimades.

La darrera reserva d'esmena ha estat presentada pel socialdemòcrata Jordi Font i demanava la "reducció en 15 milions d'euros en concepte de distribució de beneficis al Govern del pressupost d'Andorra Telecom". L'objectiu no era un altre que "intentar reduir les tarifes als usuaris". El propi conseller Font ha argumentat que "Andorra Telecom no ha de ser una màquina recaptatòria del Govern". En el debat els diferents grups parlamentaris han debatut sobre el servei que ofereix la companyia i com ofereix "un servei immillorable a tot el país". La votació novament ha estat desestimada gràcies a la majoria parlamentària del Govern, que amb set vots a favor, 16 en contra i quatre abstencions han tornat a tancar la porta a la modificació socialdemòcrata.