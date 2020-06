López creu que ara és "el moment" perquè Costa doni explicacions sobre el seu sou

Després que hagi transcendit als mitjans de comunicació que el sou que percep el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, pot estar per sobre dels 6.000 euros mensuals, des de la bancada socialdemòcrata es considera que és “el moment d’explicar-se” i que Costa hauria de “fer un exercici de transparència i fer públics els imports i tota la documentació” sobre una qüestió que des del PS es considera que és “molt greu”, tal com l’ha qualificat el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, que ha afegit que estan “preocupats” per la “deriva d’ opacitat” que s’està vivint des de fa “bastant temps” .

López creu que un cop aquesta informació ha transcendit el que ha de fer el president del grup parlamentari liberal és donar explicacions de manera pública i, de fet, ha manifestat que des del PS esperen “conèixer aquestes informacions” ja que ara “no és el moment d’amagar-se”. I han anunciat que aprofitaran la reunió que hi ha prevista dijous per tractar la rebaixa de sous al Consell General per demanar que Costa pugui donar aquestes explicacions. Quan tinguin aquesta informació, ha afegit, l’avaluaran i no descarten “demanar certes responsabilitats”.

La informació sobre el sou de Costa va transcendir fa alguns dies i aquest dimarts mateix Poble Andorrà publica que des del grup parlamentari socialdemòcrata no es descarta emprendre accions legals contra la consellera de Terceravia+Unió Laurediana+Independents Carine Montaner i contra la CASS per fer la divulgació d’aquest sou, que amb dietes podria superar els 6.000 euros. “El salari està molt per sobre del que cobren la resta” de persones amb les mateixes responsabilitats que Costa, ha lamentat López, afegint que “la gestió dels grups no es pot fer des de la foscor”, ja que aquest afer “pot arribar a posar en qüestió la gestió dels diners públics”.

I tal com s'ha assenyalat, precisament sobre els sous es debatrà dijous en una reunió en què, tal com ha explicat López, hi haurà dues opcions sobre la taula, la que planteja la majoria de rebaixar un 15% a tots els consellers generals i un 20% a la síndica i la que planteja el PS, que és un 25% per als presidents de grup i que els sous més baixos es rebaixin només un 5%. I és que tal com ha exposat el president del grup parlamentari socialdemòcrata, s’entén que les circumstàncies no són les mateixes per a tothom, ja que hi ha consellers que només perceben el salari com a conseller i no desenvolupen cap altra feina i altres, en canvi, sí.