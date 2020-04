Mà estesa de l'oposició per modificar el pressupost d'Ordino

Les despeses extraordinàries sorgides i els ingressos que el comú d'Ordino deixarà de tenir arran d'aquesta crisi sanitària de la Covid-19, provocaran que no es puguin complir els pressupostos que s'havien aprovat el mes de febrer. Donada la situació d'excepcionalitat, el cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha assegurat que hi haurà un reajustament del pressupost i ha indicat que ja en aquest moment estan "analitzant tots els aspectes per veure fins a quin punt hem de retallar les inversions que teníem previstes". En aquest sentit, tant la consellera de MovemOrdino, Sandra Tudó, qui ha definit com a constructiva la seva oposició, com el conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, han mostrat la mà estesa a la majoria per ajudar en tot el que calgui. "Ara no es tracta de fer oposició i aportaré tot el que pugui", ha declarat Dolsa, qui ha expressat de forma irònica que un cop se superi aquesta situació, ja tindran temps per tornar-se a "barallar".

Quant als possibles canvis i modificacions del pressupost, des de la majoria comunal no han volgut avançar quines serien les inversions que es podrien veure més afectades, però Mortés ha comentat que, per exemple, la partida destinada a l' hotel Casamanya per a estudis i projectes "no és important per aquest any". En la mateixa línia, Tudó també ha considerat el projecte del Casamanya com un dels possibles a no poder-se tirar endavant. Tot i així, segons ha indicat el cònsol major, també existiria la possibilitat que el comú es pogués endeutar. "En funció de la revitalització que vulguem donar a la parròquia, ens podríem endeutar", ha comentat Mortés, qui ha afegit que fins al moment estan reduint anualment un milió el deute que té el comú.

Un dels altres projectes dels quals s'ha parlat que podria quedar aturat és el del Centre Esportiu d'Ordino ( CEO). Des de l'oposició, hi ha diferents punts de vista sobre la importància i la necessitat d'aquesta inversió. Per una banda, Dolsa creu que la partida destinada al CEO s'hauria de reajustar i, per l'altra, Tudó manifesta la importància d'acabar les obres al centre perquè "serà una font d'ingrés pel comú però també una font d'esbarjo per la gent de la parròquia". Quant a la majoria, que ha avançat que en la següent sessió de consell de comú donarien informació més detallada respecte als pressupostos, ha comentat que és impossible que pugui entrar en funcionament entre el juliol i l'agost perquè les obres estan paralitzades. En aquest sentit, Mortés ha indicat que, per exemple, es podria acabar tot el projecte, a excepció de la quarta fase, la referent a l'oficina de turisme.

Seguint amb el pressupost, la major part d' ingressos de la parròquia provenen de les aportacions del Govern i de la construcció. Tal com ha comentat el cònsol major, la situació actual ha provocat que la construcció s'hagi vist aturada i, per tant, els ingressos esperats en aquest sentit es veuran modificats. A més, pel que fa a les despeses, també s'haurà de sumar la quantitat que tots els comuns destinaran al Govern per fer front a la crisi de la Covid-19, la qual, des d'Ordino, encara no han avançat de quina quantia es tractarà.

Mirador a Arcalís

D'altra banda, també s'ha aprovat l'adjudicació a Secnoa per a la concessió, construcció i explotació d'un mirador a la zona del pic de Peyreguils a Arcalís. El cost aproximat d'aquesta construcció es troba al voltant dels 500.000 euros i el comú s'ha reservat un cànon del 5% sobre els beneficis que es puguin fer de més sobre el mirador. Segons ha comunicat el cònsol major, la voluntat era que pogués estar disponible aquest estiu i es preveia que es portés en un termini màxim de quatre mesos. "Ja ens hem endarrerit un mes amb l'aturada de la construcció", ha comentat Mortés, qui ha reiterat la importància d'aquesta infraestructura per moure l'economia de la parròquia.

Durant la sessió, la consellera Tudó ha demanat informació sobre les subvencions que el comú atorga per la realització de l' Ultra Trail, la qual havia de celebrar-se al juliol i ha quedat anul·lada. En aquest sentit, des de la majoria han indicat que la subvenció que es dona es fa a través d'un contracte, i han assegurat que treballaran i negociaran en quines condicions es podrà celebrar la temporada vinent. "Des del comú posarem tots els esforços i energia perquè la prova continuï a la parròquia", ha declarat Mortés.

També han quedat aprovades les juntes de govern des del 17 febrer fins al 20 d'abril, igual que l'acta de la darrera sessió de consell, i un crèdit extraordinari per valor de 5.000 euros destinat a la compra i a la instal·lació de mampares de protecció per l'atenció al públic. Finalment, des del comú han informat que aquest dimecres han iniciat les trucades per citar a la gent de la parròquia a fer-se el test d'anticossos, quan es va contactar amb una vuitantena de persones.