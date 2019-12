Majoral creu que "cal recuperar la il·lusió i el dinamisme que ens caracteritzava"

La sala del consell del comú de Sant Julià de Lòria s'ha quedat petita per encabir el gran nombre de persones que ha assistit a l'acte de jurament del nou equip comunal format per la parella de cònsols Josep Majoral i Mireia Codina i els consellers Maria Àngels Marfany, Rossend Duró, Maria Servat, Carles Pereira, Cristià March, Sonia Carrillo i Diana Sánchez, de Terceravia+Unió Laurediana+Independents; i Cerni Cairat, Maria Àngels Aché i Sofia Cortesao, de Desperta Laurèdia. El nou cònsol major ha destacat que "cal recuperar la il·lusió i el dinamisme" a la parròquia.

Recuperar econòmicament la parròquia es presenta com un dels possibles reptes del nou cònsol major, Josep Majoral. Segons el nou cònsol "cap projecte és més important que altres, tots són importants per a la parròquia, del més petit al més gran", ha indicat a RTVA.

Majoral ha volgut allargar la mà al grup de l'oposició que lidera Cerni Cairat, ja que "tenen el 40% dels vots". Segons ha destacat Majoral "ara es tracta de sumar amb consens, per així recuperar la il·lusió i el dinamisme que ens caracteritzava".

D'altra banda, el líder de l'oposició i cap de llista de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat, ha comentat a RTVA que "ara caldrà veure com va avançant la legislatura per així anar veient en què coincidim i en què no, amb l'equip de govern". El propi Cairat ha certificat la voluntat de portar a terme un treball conjunt amb l'equip de govern: "és cert que el poble necessita que tant majoria com minoria treballin plegats per avançar" i ha sentenciat dient "en el que coincidim a la línia política, treballarem plegats".

D'aquesta manera els nou consellers de Terceravia+Unió Laurediana+Independents i els tres de Desperta Laurèdia han pres possessió del càrrec i a partir del 2 de gener començaran a treballar per Sant Julià de Lòria.