Mala maror al cos de circulació de la capital pel què consideren “edictes fets a mida”

Si el coordinador de Mobilitat del comú d’Andorra la Vella, Miquel Rossell, va ser escollit per la corporació per donar un nou aire a l’àrea dels agents de circulació, quan encara no fa un any del seu nomenament continua la mala maror entre bona part de la plantilla. Fonts relacionades amb el cos han relatat a l’ ARA Andorra que els ànims estan calents per la manera com es gestionen els edictes.



Les fonts consultades posen d’exemple dos casos. Segons expliquen, el primer afecta a la plaça de sotscap de circulació. Critiquen que la prova per a la nova plaça “s’ha redactat a dit”. “Ara havia de tornar d’una excedència l’oficial de circulació que és qui té més opcions per guanyar la plaça perquè té el rang d’oficial, però s’han afanyat a treure l’edicte ara perquè no hi pugui optar, perquè els que manen en tenen un altre que volen posar a dit”, expliquen. Al·ludeixen a l’actual sotscap, que està en funcions, de qui diuen que han redactat un edicte “adaptat a les seves capacitats”. “Treuen l’edicte ara perquè el cap està en excedència i per donar-li a qui està ara temporalment”, insisteixen.



També expliquen que hi ha hagut més edictes per auxiliar, que després d’un any de fer les proves, el comú els va anular a l’agost. “Els agents estem emprenyats perquè alguns volen promocionar-se però des que ha arribat el nou coordinador passen ‘cosetes’ que costen d’explicar”. Afegeixen que hi ha gent que es presenta però que al final acaben declarant el concurs desert.



De la seva banda, des del comú neguen qualsevol tipus d’irregularitat i asseguren que tots els processos s’han fet amb “total transparència” i amb la porta oberta “perquè es presenti qui vulgui”. Expliquen que l’edicte del primer concurs va quedar desert perquè no hi havia candidat, i que ara n’han obert un altre per contractar tres agents de circulació. Finalment, des del comú asseguren “no tenir constància” que hi hagi mala maror entre els agents del cos de circulació.