Marsol, aïllada en ser contacte d'un positiu al coronavirus

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, es troba aïllada per haver estat contacte directe d’un positiu. Seguint en protocol preceptiu en aquests casos, la cònsol es troba aïllada des de fa uns dies malgrat una primera prova TMA ha estat negativa i es troba a l’espera d’una segona prova que confirmi que no té el virus. La cònsol, manifesten fonts comunals, es troba bé de salut i en cap moment ha deixat de treballar. Precisament aquest dijous hi ha sessió de consell de comú, prevista per a les 16 hores, i caldrà veure si la cònsol, en cas de rebre els resultats negatius a temps, pot ser-hi present o no.