Marsol defensa que la nòria ha costat 68.000 euros davant els 135.000 que pagaven pel túnel de llums

El comú d'Andorra la Vella ha decidit ampliar les ajudes als sectors empresarials que s'han vist afectats per les restriccions imposades pel Govern i també pels estats veïns. Així, bars, restaurants, hostaleria o comerç al detall gaudiran d'un descompte directe de l'impost de radicació. La corporació comunal calcula que això, per al mes de novembre, suposarà una ajuda d'entre 120.000 o 130.000 euros i no descarta que s'hagi d'aplicar el mes de desembre en funció de com vagi evolucionant la pandèmia.



La cònsol major, Conxita Marsol, ha recordat que la corporació comunal ja va acordar un seguit de mesures per a les quals es va preveure una partida de 600.000 euros i ha remarcat que s'ha pres aquesta decisió d'ampliar-les per ajudar els empresaris en uns moments en què es poden veure molt afectats pel fet que no arribin visitants al país. "Volem estar al costat del comerç", ha remarcat la cònsol major, que ha afegit que també hi ha disponible una partida de 90.000 euros per a ajudes a les famílies de la qual ja s'han gastat uns 53.000 euros. En aquest sentit, ha destacat que aquest any tampoc no està havent-hi més demandes que d'altres anys però que així i tot aquesta partida es podria ampliar amb 40.000 o 50.000 euros més si fos necessari. Marsol ha concretat que estan rebent peticions de ciutadans per a la reducció del foc i lloc o exoneracions dels preus de serveis com l'escola bressol, entre d'altres.



I en el marc de la roda de premsa per presentar aquestes noves mesures la cònsol major de la capital també ha defensat l'aposta que fa el comú d'Andorra la Vella pel Poblet de Nadal. Davant les crítiques sorgides al voltant de la nòria gegant instal·lada a la plaça de la Rotonda, Marsol ha defensat que que costa 68.000 euros quan el túnel de llums (que és l'atracció que substitueix la nòria) en costava 135.000 euros. A més, ha remarcat que s'ha optat per no instal·lar la pista de gel ni el tobogan gegant amb la qual cosa el cost de les atraccions "s'ha reduït en 150.000 euros". També ha destacat que han estat la corporació que "ha pres les decisions més importants quant a la suspensió d'actes" però ha defensat que creuen que durant el Nadal el Poblet s'hauria de poder celebrar. "Treballarem perquè es faci", ha defensat Marsol, afegint que es tracta d'un dels "grans actes consolidats" de la parròquia i que és un element que ha d'ajudar a "reactivar l'economia". Així, ha defensat que cal "tenir la parròquia preparada" perquè aquest esdeveniment es pugui fer.



Sobre quan podria començar a funcionar la nòria, la cònsol ha recordat que ho hauria d'haver fet coincidint amb l'Andorra Shopping Festival aquest mes de novembre i que ara com ara encara s'està en període de proves i acabant d'ultimar els protocols. En aquest sentit, ha manifestat que aquesta instal·lació està preparada per complir totes les mesures sanitàries i que per aquest motiu, s'ha establert un preu per evitar que hi hagi una "afluència massiva" a la plaça de la Rotonda. A més, caldrà fer reserva de plaça. Marsol ha recordat que els infants de la parròquia podran pujar gratuïtament i també ha concretat que l'atracció obrirà els dies feiners entre les quatre de la tarda i les deu de la nit i els festius i caps de setmana d'onze del matí a onze de la nit.



Tour



Marsol també ha estat qüestionada sobre el fet que Andorra la Vella sigui, l'any que ve, final de l'arribada del Tour de França. Ha manifestat que la capital va proposar fer el que es "va fer a la Vuelta fa un parell d'anys" i s'ha mostrat satisfeta que la capital sigui arribada de "l'esdeveniment esportiu més important del món". Creu que és important que el país pugui acollir aquesta cita i que això pugui comportar una "gran afluència" de públic, especialment francès.