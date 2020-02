Marsol: "Estic convençuda del telefèric del pic de Carroi perquè ens cal un atractiu"

Conxita Marsol repetirà quatre anys més al capdavant del comú d'Andorra la Vella. Dels projectes pendents del mandat anterior, té la ferma voluntat que es plasmi el telefèric al pic de Carroi i que el Govern impulsi el recinte multifuncional. El comú també cedirà a l'executiu un terreny perquè s'hi faci habitatge de lloguer a preu reduït i planteja també que els privats s'impliquin en aquesta temàtica. Entre els projectes importants immediats, hi ha la remodelació dels Serradells, la plaça de la Rotonda i continuar actuant als barris.

Fa tot just un mes que la nova corporació, integrada per diferents sensibilitats polítiques, ha començat a treballar, com està funcionant el nou equip?

Ha encaixat perfectament, perquè ja ho sabíem que encaixaríem. Vulguem o no, tots tenim l'interès que la parròquia funcioni bé i que tot vagi bé. La política comunal és de servei públic i encara que hi hagi punts de vista diferents, ja ens posarem d'acord i ho farem tot. És difícil que a nivell d'interès de la parròquia hi hagi moltes diferències. Som una majoria molt oberta, tots formen part de la junta de govern, ho discutim i ho parlem tot, com vam fer l'altre mandat en què hi havia independents i va funcionar perfectament. Estic molt contenta amb aquesta corporació, hi ha ganes i això és l'important.

Un dels projectes sobre la taula i que ha generat controvèrsia ciutadana és el giny al pic de Carroi, vostè està totalment convençuda que tirarà endavant?

Sí, estic convençuda i cada dia més, perquè hi ha la necessitat de tenir un atractiu a la parròquia d'Andorra la Vella, i al país en general. Cada vegada més, el turista busca experiències i es necessita aquesta experiència. La controvèrsia ciutadana és relativa. Hem analitzat les firmes que ens han portat, i no hi ha tants ciutadans d'Andorra la Vella; hi ha molt anònim. Com he dit sempre, ho portàvem al programa, ens sentim legitimats per això i farem el que vam dir: el concurs, es presentaran les propostes, les posarem a informació pública i en aquell moment els ciutadans d'Andorra la Vella es manifestaran, valoraran, faran suggeriments, propostes, quan ho vegin. Ara bé, com es poden manifestar si no se sap ni d'on sortirà, ni on arribarà, ni per on passarà? Que s'esperin i llavors parlarem, i en funció del que ens diguin els ciutadans d'Andorra la Vella, el comú valorarà i prendrà la decisió que hagi de prendre. La nostra intenció és tirar-ho endavant perquè entenem que no hi ha impacte, perquè no es talla ni un arbre i, a més, a la punta del pic de Carroi ja hi ha unes antenes i uns transformadors i nosaltres encara la farem més maca i integrada. S'ha d'actuar quan és el moment i es necessita. I sobretot, que el cost serà zero pel comú d'Andorra la Vella.

Es planteja que es pugui fer una consulta ciutadana?

No, no es planteja. Els ciutadans d'Andorra la Vella tindran el període d'informació pública, faran les al·legacions, els escrits, ens parlaran, perquè nosaltres estem molt presents als carrers... i escoltarem a tothom. Però avui per avui no es planteja una consulta, amb un concepte de consulta tipus referèndum. Però en el dia a dia parles amb la gent, fas reunions, llegeixes els diaris, les al·legacions... i a partir d'aquí, prendrem les decisions.

El concurs es convocarà aquest any?

Sí, segur. Jo espero que abans de l'estiu. Això ja ho teníem acordat des d'abans de les eleccions, per això ho vam posar al programa. El que és cert és que el període electoral, vulguis o no, et distorsiona i ens ha costat una mica però ja hi estem d'acord i gairebé ja tenim l'advocat i un plec de bases que teníem, des de fa uns anys i el posarem sobre la taula, conjuntament amb el comú de la Massana; es prepararà i es traurà. Sí que és cert que una vegada estarà obert s'haurà de deixar força temps perquè hi ha molts estudis i moltes coses que s'han de presentar i no pots fer com un concurs com d'una obra normal. Potser haurem de donar cinc o sis mesos. M'agradaria que de cara a finals d'any poguéssim tenir les propostes i informar els ciutadans i, de cara a l'any que ve, adjudicar el projecte.

El punt de sortida d'aquest giny es planteja des de davant del Govern?

Plantejarem tres opcions al plec de bases: una és el terreny de davant del Govern; una altra l'aparcament dels Pouets i altra a un terreny de Santa Coloma propietat del comú. Tot i així, la idea és també que es puguin presentar altres propostes de terrenys particulars. És molt obert encara l'indret. És cert que davant del Govern és atractiu perquè hi ha molts aparcaments, i tindrà una visió molt directa als turistes que arriben al país, però veurem les propostes que es presenten.

Precisament durant la campanya vostè va dir que el comú cediria terrenys al Govern tant pel multifuncional com per fer habitatge. Seria compatible l'espai multifuncional amb l'estació de sortida del giny al davant del Govern?

Sí, ja hem començat a parlar amb el Govern del multifuncional, i creiem que que aquest és el millor lloc dels que tenim, tot i que la zona de la Margineda encara queda oberta també. Una de les coses que s'ha demanat és que el dia que es concreti, que el comú pugui parlar amb qui dissenyi això per trobar la fórmula perquè s'integri aquest punt de partida en aquest edifici multifuncional, com també demanem una passarel·la de connexió amb la plaça del Poble. Si finalment el multifuncional no es fa allà, el comú farà algun projecte amb aquest terreny important i ens interessa una connexió directa amb la plaça del Poble perquè no s'hagi de travessar Prat de la Creu. És important facilitar al màxim els passos als vianants.

Li agradaria que el recinte multifuncional estigués enllestit ja per a l'estiu 2021 per fer-hi el Cirque du Soleil?

L'any que ve és difícil perquè el Govern encara ha de prendre les decisions, ha d'aprovar el pressupost i si realment al final es fa davant del Govern s'haurà d'adjudicar. Per molt bé que anéssim podríem començar les obres potser a finals d'aquest any o començament de l'altre, no crec que en un any, o menys, es pugui fer. Però de cara a l'altre any sí que crec que podríem mirar de tenir-lo.

Continuant amb els terrenys, el destinat a la construcció d'habitatge, podria estar a disposició de l'executiu aquest any?

Sí, és qüestió de quinze dies. Nosaltres ja tenim la proposta i estem parlant amb el Govern. Penso que ben aviat podrem anunciar alguna cosa. Ja tenim decidit el terreny. Llavors, ja veurem el Govern com vol actuar. El comú d'Andorra la Vella s'hi va comprometre electoralment i sabem que hi ha aquesta necessitat; ja hem plantejat el terreny i ja s'hi està treballant. També estem estudiant la possibilitat de concessionar, de posar algun terreny al mercat, perquè algun promotor mitjançant un concurs i una concessió, pugui construir habitatge a preu regulat amb unes condicions que es marcaran, i amb el benentès que al cap d'uns anys aquesta edificació torni al comú. Sabem que hi ha promotors que estan interessats en participar per millorar l'habitatge de lloguer a la parròquia perquè és cert que amb la mesura que vam prendre de rebaixar la cessió hem tingut una pujada important de les construccions, però que pràcticament tot ha estat per a compra. Entenem que hi ha aquesta necessitat i si trobem que hi ha privats que ho volen fer és una manera com una altra i estem treballant en aquesta idea.

Es plantegen altres mesures?

Altra mesura que portàvem al programa i que l'hem demanat al Govern és activar una iniciativa legislativa que modifiqui la Llei del sòl en el sentit que les persones que vulguin construir per lloguer, amb unes condicions també establertes, es pugui rebaixar la cessió més del 5%. La llei dona la potestat als comuns d'anar del 5 al 15% però no menys del 5% i tampoc dona la potestat de fer una diferència entre si és habitatge de lloguer o de compra. Vam demanar que es mirés legislativament la possibilitat de fer aquesta modificació per una cessió més baixa per a aquest tipus de construcció.

Pel que fa als Serradells, quins són els terminis per poder iniciar la reconstrucció?

Està a punt. Jo crec que d'aquí a dues setmanes ja podem tenir sobre la taula la proposta d'adjudicació dels treballs.

Ja hi ha acord amb Progec?

Espero que es pugui arribar a un acord. Seria el millor per a ells i per a nosaltres. I especialment per a ells perquè pot haver problemes i no ho voldríem, per això els hem donat moltes oportunitats i possibilitats i hem allargat el termini perquè s'ho pensin bé, agafin l'obra i assumeixin aquesta part que ja estava feta. I el comú, l'altra part la satisfarà com toqui. El comú vol començar aquesta obra immediatament. Des de finals de novembre que tenim tot sobre la taula i volem començar l'obra perquè la parròquia ho necessita, perquè és un equipament fonamental. No volem continuar tenint-lo d'aquella manera i farem els esforços que haguem de fer, a tots els nivells.

La piscina estarà enllestida pels Jocs dels Petits Estats?

Jo crec que sí però no és la meva prioritat, ja ho he dit. Per mi l'important és que tornem a tenir la piscina. Som conscients que tenim els Jocs i que disposem d'aquest equipament, que esperem que torni a ser tan fabulós com era, i sí que m'agradaria que estigués acabat i crec que pot estar-ho.

I l'Estadi Comunal?

El dia 12 obrim el concurs d'idees, ja tenim el jurat convocat, ho analitzarem i suposo que en qüestió de quinze dies ja presentarem el concurs guanyador i llavors ja informarem de les previsions, si som a temps de fer-lo abans dels Jocs dels Petits Estats o si esperarem just a fer-lo l'endemà dels Jocs. En funció de les propostes que tinguem, potser es pot fer més o menys de pressa. No volem córrer excessivament. És una obra important, és un estadi que fa més de 30 anys que està funcionant, necessita una remodelació important, i la farem com toqui. Jo apunto que el més probable és que es faci després dels Jocs perquè és una obra important i llarga.

Altra qüestió que ha generat crítiques per part de l'oposició ha estat el fitxatge de Miquel Rossell com a cap de Circulació. Ja està incorporat?

Dilluns va començar a treballar, està operatiu totalment. Ja hem fet una reunió amb tots els agents per presentar-lo i ja comença a treballar. Ara la feina és observar, escoltar, constatar, mirar la mobilitat, el transport públic... És la persona de confiança, la cònsol és el comandament superior dels agents i aquesta persona és el meu representant, per dir-ho d'alguna manera. Els agents estan contents i il·lusionats. Era una promesa de fa un any i mig, els agents sabien que hi hauria aquesta incorporació encara que no sabien el nom de la persona però sí el perfil que havíem triat, i ells hi estaven d'acord i nosaltres entenem que és una persona capacitada, competent i que té el perfil que busquem i li hem fet tota la confiança. En un parell de mesos ens presentarà les propostes, les analitzarem i tirarem endavant.

Quina serà la seva missió?

Se centrarà en la mobilitat, el transport públic, el Servei de Circulació, el clima laboral i protecció civil, que també està dins aquesta àrea. Hi ha coses que depenen exclusivament de nosaltres i altres que es treballen conjuntament amb el Govern. Som conscients que al departament de Circulació hi ha coses a millorar, els agents així ho van demanar i un any abans d'eleccions començar un projecte així no era l'adient, però ara tenim quatre anys per endavant i hi treballarem.

Quin és el clima al servei?

Els agents ens van fer confiança quan els vam dir que teníem la persona i que si guanyàvem les eleccions la posaríem de seguida, i així ha estat. Hem complert i hi ha il·lusió, estan contents i ara es treballarà amb tots. Clar que totes les decisions que es prenen no agradaran a tothom però es mirarà d'atendre a tot i escoltar a tothom, i entre tots, perquè els agents al cap i a la fi són els que coneixen molt bé la parròquia, segur que s'aportaran moltes idees i propostes que s'aniran analitzant i es posaran sobre la taula.



Ara fa uns dies es va aprovar el pressupost en el qual la gran inversió serà els Serradells.

Sí, bàsicament, perquè són gairebé set milions d'euros. És una obra molt important i sí que és cert que una part d'aquests diners els hem recuperat de l'assegurança; l'altra part, si tot va bé, esperem recuperar-la, d'alguna manera, de Progec, però tot i així s'ha de posar al pressupost. Això limita una mica les inversions a la resta de la parròquia aquest any, és cert, però sabem, per experiència, que el primer any és de projectes i és el que estem fent. En tenim sobre la taula, i ara una vegada aprovat el pressupost ja els començarem a encarregar. Van des de les separatives dels carrer Gil Torres i la millora d'aquell carrer, fins a acabar les separatives de Santa Coloma, que també serà objecte de fer el projecte aquest any; pel que fa a la plaça de la Rotonda, en breu anunciarem qui serà el guanyador del concurs d'idees. També volem potenciar l'activitat de la parròquia, l'enllumenat de Nadal, el Poblet... Aquesta darrera proposta entenem que ha donat molt bon resultat, ha portat gent a la parròquia i al país i volem ser el referent de Nadal al sud d'Europa i hi hem apostat en el pressupost pel Poblet i altres activitats perquè són necessàries.

Un altre projecte és potenciar comercialment Riberaygua, quina és la proposta?

Ja hem començat a parlar amb els veïns i comerciants del carrer Callaueta perquè la primera idea és treballar amb aquest carrer i després el de l'Aigüeta. Callaueta és un carrer propici perquè hi ha pocs garatges i permet fer actuacions per millorar la zona. Volem treballar amb el concepte d'urbanisme tàctic que permet fer unes millores sense gastar molt pressupost. Igual, els caps de setmana es pot tancar la circulació, fer activitats... aquesta és la idea que tenim. Però primer haurem de fer l'ampliació de les voravies que és el que volem fer i el que estem explicant als ciutadans d'aquella zona. La resposta de moment és bona. També ens reunirem amb l'associació de comerciants per explicar-los-hi el projecte i parlarem amb els propietaris dels edificis; si tot va bé podríem començar les obres passat Pasqua i tenir-les acabades per la festa major. Si vam fer Meritxell en quatre mesos, també farem això.

I què li va quedar pendent de l'anterior mandat que ara vol acabar d'impulsar?

Pendent queda el telefèric del pic de Carroi i el multifuncional, que és molt important perquè no volem continuar hipotecant aparcaments de la parròquia i entenem que un país turístic necessita un recinte permanent per tot tipus d'activitats. Acabar les separatives de Santa Coloma, perquè ja sabíem que no les acabaríem en quatre anys, i també sabem que no les acabarem en els quatre anys que ve. Portem un gran dèficit, ens vam trobar la parròquia sense pràcticament cap separativa. Anem fent les zones que ara per ara són més conflictives, perquè a Santa Coloma hi havia el problema de la inundabilitat i realment s'ha demostrat que ha funcionat perfectament tot i que encara queda un tram per fer. Aquesta és una prioritat, com continuar embellint i millorant voravies. També volem actuar al carrer Prat de la Creu. Aquest any planifiquem i anirem presentant els diferents projectes. El tema de la Rotonda també és important, el Centre Històric, el viaducte de Doctor Vilanova, que aquest any no es tirarà endavant perquè està relacionat amb el multifuncional; la plaça del Poble, on també s'incidirà en aquest mandat. Hi ha moltes coses perquè la parròquia és gran i hi ha moltes necessitats. Primer es va incidir en la zona més comercial i ara anem incidint en els barris, que val a dir que durant el mandat passat ja en vam fer. Per exemple, ara tenim un projecte fet per als Marginets i per a l'avinguda d'Enclar. També volem fer millores en la neteja i en l'enllumenat. Incidirem en la pacificació de la circulació. I també és important per nosaltres la festa major, que hem recuperat, ja que se l'havia deixat morir.

Un altre dels eixos que volen potenciar és la participació ciutadana i precisament en el pressupost hi ha una partida que es decidirà en funció de l'opinió dels ciutadans, com es vehicularà?

Hi estem treballant. És una conselleria pràcticament nova i la consellera està preparant un projecte de com actuarem. Pot anar amb coses lligades a una partida pressupostària però també amb d'altres menys importants pressupostàriament com pot ser triar algun grup que pugui actuar per la festa major. I també volem potenciar que els ciutadans es facin més seves les activitats que es puguin fer des del comú. Volem implicar al teixit associatiu i ciutadà.