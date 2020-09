Martí va intercedir entre els governs català i espanyol l'octubre del 2017

L'excap de Govern, Toni Martí, va fer gestions amb els governs català i espanyol durant l'octubre del 2017 per intentar que no s'apliqués l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya, es convoquessin eleccions autonòmiques i evitar així la declaració d'independència. Així ho revela el llibre 'M'explico' de l'expresident català, Carles Puigdemont, escrit pel periodista Xevi Xirgo. "Demà al matí trucaré al govern espanyol, a veure si hi podem fer alguna cosa...", va comunicar Martí a Puigdemont el 18 d'octubre del 2017, nou dies abans del dia 27, data en què la cambra catalana va declarar la independència de Catalunya. Precisament el mateix dia 27 al vespre, després de la votació a Barcelona, el govern andorrà va emetre un comunicat en què afirmava que Catalunya continuava essent una part integrant d’Espanya.



Consultat per l'ARA Andorra, Martí confirma la mediació, tot i que matisa que la iniciativa va venir per part catalana. Explica que un intermediari del PDECat es va desplaçar fins a Andorra dies abans per demanar aquesta intervenció. A partir d'aleshores, l'excap de Govern va trucar els dos presidents, primer el català i després l'espanyol, Mariano Rajoy, i per últim va posar en coneixement de Puigdemont la conversa que havia tingut amb Rajoy.

El llibre relata com aquells dies d'octubre, després del referèndum celebrat el primer dia del mes i després de la declaració d'independència fallida del dia 10, Puigdemont va estar negociant amb diferents actors catalans, espanyols i europeus per mirar d'arribar a un acord per una solució política dialogada, però no se'n va sortir i el parlament va acabar declarant Catalunya com a nou estat sobirà. A partir d'aleshores, el Senat espanyol va aprovar el 155 i l'executiu encapçalat per Rajoy va dissoldre el parlament, va cessar el govern català i va convocar eleccions pel 21 de desembre del 2017, unes eleccions que va tornar a guanyar l'independentisme per majoria absoluta.