La Massana aprova un nou calendari fiscal arran de la Covid-19

El comú de la Massana ha aprovat un nou calendari fiscal que subsisteix l'inicial aprovat a principis d'any. La crisi sanitària del coronavirus va provocar que el comú ja decidís fer una aturada en el cobrament de les taxes i impostos, per tal de facilitar les gestions als ciutadans. Així, el nou calendari estableix que no hi haurà cap cobrament fins al mes d'agost, quan s'hauran de fer efectius l'impost sobre els rendiments arrendataris i els guals i les reserves especials. També estableix que al setembre es facturarà l'impost sobre la propietat immobiliària i la taxa d'higiene i enllumenat, i la resta de taxes es cobraran al mes d'octubre.

D'altra banda, durant la sessió de consell de comú que s'ha celebrat aquest dimecres, s'ha aprovat l'ajustament dels imports de cessió econòmica del valor del terreny objecte de cessió obligatòria. A més, el comú també ha aprovat la licitació dels treballs d'ampliació del dipòsit d'aigua potable de la Caubella, que passarà a tenir 90 m³. A través d'un comunicat, des del comú expliquen que l'objectiu dels treballs és assegurar el servei d'aigua a tota l'estació amb les millors condicions. El darrer punt de l'ordre del dia ha estat la rectificació de la 18a modificació del POUP.

Quant al pressupost per aquest exercici, la cònsol major, Olga Molné, ha comentat que s'està redissenyant, tenint en compte que s'estima una davallada dels ingressos al voltant d'1,6 milions d'euros, a més de l'aportació d'1 milió que es farà al Govern. Per tant, Molné ha indicat que el pressupost es tancarà quan es tingui la certesa dels esdeveniments que es podran tirar endavant, igual que les inversions, les quals només es duran a terme aquelles que són necessàries per al benestar a la parròquia.