La Massana manté el nombre de conselleries

El comú de la Massana treballarà amb nou conselleries, les mateixes que en els darrers mandats. Per tant, hi haurà tres consellers que no ostentaran la presidència de cap comissió, tot i que tots en seran presents a quatre i seran vicepresidents d’alguna conselleria. La cònsol major ha argumentat que no es volia incrementar en cap cas la partida de despeses però que la implicació de cada membre de la corporació serà total ja que, a més, tots formaran part de la junta de govern.

També s’ha decidit que no hi hagi cap conseller a ple temps. Per això, les dues cònsols assumiran les comissions més complexes: Olga Molné continua al capdavant d’Urbanisme, Cadastre i Límits Parroquials; Eva Sansa torna a ocupar-se de Via Pública, Parcs i Jardins i Parc Mòbil i, a més, afegeix Obres, mentre que Circulació passa a tenir com a president Josep Agell. La cònsol major serà la vicepresidenta de la comissió de Finances, Pressupost, Administració, Competències, Transferències i Comunciació, la presidència de la qual recau en Jordi Areny.

Repeteixen en el càrrec Francesca Guerrero, a Benestar Social i Gent Gran, i Sergi Gueimonde, a Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. Josep Maria Garrallà continua com a conseller però canvia de departament, ja que es farà càrrec de Turisme, Comerç i Dinamització, una comissió de la qual ja en formava part.

El conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana serà Guillem Forné, i el d’Educació Joventut i Esports, Kevin Poulet. Els tres consellers sense presidència, però amb presència tant a la junta com a les comissions, són Mireia Ramos, Marc Jové i Josep Fusté. Aquest dijous també han jurat els càrrecs la secretària general, Mònica Rogé; l’interventor comunal, Josep Babot; la directora de Cultura i Protocol, Montse Checa, i el director de Serveis Públics, Urbanisme i Cadastre, Ricard Lacambra.

La sessió s’ha tancat amb l’aprovació d’un suplement de crèdit, que es finançarà amb Tresoreria, per tal de fer front a les despeses del primer trimestre de l’any, tenint en compte que el pressupost per al 2020 encara no està aprovat.