Merkel demana tancar l'esquí a Europa fins al gener

Les discrepàncies per la gestió de les pistes d'esquí durant aquesta temporada d'hivern es comencen a manifestar al vell continent. Una de les veus més autoritzades és la de la cancellera alemanya, Angela Merkel, qui ha proposat a la Unió Europea tancar totes les pistes d'esquí del continent, com a mínim, fins al gener. L'embolic és gran perquè hi ha països, com la veïna d'Alemanya, Àustria, que rebutgen la proposta de la cancellera. Brussel·les, per la seva banda, entén que cada país ha de gestionar les seves estacions i prendre les seves decisions en conseqüència.



Caldrà veure en els propers dies quina és la capacitat real d'Alemanya d'influir en la presa de decisions que afecten la resta del continent. “Provarem d'aconseguir que s'aprovi a escala de la Unió Europea el tancament de l'esquí. No podem permetre contactes i desplaçaments que són innecessaris quan Alemanya i altres europeus encara lluiten contra la segona onada de Covid-19”, ha argumentat la cancellera al Bundestag.



Abans de començar a negociar, Alemanya ja compta amb el suport d'un altre dels gegants europeus, França, que també ha manifestat que, ja que els remuntadors i resta de ginys de la neu romandran tancats durant les festes nadalenques i la setmana de Reis, deixaran que la ciutadania pugui anar a les estacions.



De moment, la Comissió Europea no es posiciona i delega en els estats la decisió d'obrir o no les pistes d'esquí durant les vacances. Ara bé, Brussel·les ha demanat als països que cooperin a l'hora d'aplicar les seves mesures i ha advertit que "aixecar les restriccions massa aviat pot augmentar el risc que ressorgeixi el virus".



En aquest context, i amb França havent avançat que les pistes no funcionaran fins a mitjan de gener, cal esperar quina decisió prendran tant Catalunya com Espanya, que encara no s'han posicionat en aquest tema. En una pista de per on podrien anar els trets, fa dos dies vam saber que, per exemple, bars i restaurants estarien tancats encara a Catalunya si hi hagués els diners necessaris per compensar els sectors afectats per les restriccions. "Si tinguéssim diners, segurament no s'haurien produït aquestes reobertures. Si tinguéssim els recursos econòmics, és evident que les mesures serien el màxim de restrictives possible", ha admès aquest dimecres el conseller d'Interior català, Miquel Sàmper, qui ha afegit que "l'Estat espanyol no està fent arribar els recursos", com sí que passa a França i Alemanya, on bars i restaurants segueixen tancats i on l'estat "sufraga el 75% de les empreses tancades".



És a dir, que l'equilibri entre l'eliminació de riscos i la represa de l'activitat per anivellar les despeses econòmiques podria jugar a favor de la reobertura de pistes a Catalunya. O això, o fer cas a Alemanya i França i tancar l'activitat fins passades les festes. Andorra decidirà, segons va deixar entendre aquest dijous el cap de Govern, Xavier Espot, en harmonia amb els països de l'entorn.