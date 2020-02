Més relació entre petits i grans, la principal demanda dels infants d'Ordino

La primera sessió del curs del Consell d'infants d'Ordino, en la qual participen alumnes de l'escola andorrana i francesa, ha servit per adreçar als cònsols major i menor, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, les principals preocupacions envers la parròquia i aquelles accions que es poden tirar endavant per dinamitzar-la. Els alumnes dels dos sistemes educatius han coincidit en la principal proposta presentada a la corporació, que té a veure en la posada en marxa d'activitats intergeneracionals amb la gent gran d'Ordino. "Volem anar a la llar de jubilats per establir contactes amb la gent gran, aprendre coses d'ells i que ells n'aprenguin de nosaltres", ha detallat Gael Brusset, alumne de cinquè curs de tercer cicle de l'escola andorrana.

Les activitats es basarien en fer jocs de taula, passejades per la parròquia i organitzar xerrades en què les padrines i padrins els expliquin les seves vivències passades. Els alumnes de l'escola francesa, a través del seu portaveu Valentí Betriu, han demanat fer aquestes activitats al gimnàs de l'escola "perquè puguin gaudir i també ens ensenyin a cuinar", ja que són aspectes que "ens interessen molt". En aquest sentit, els cònsols s'han compromès en posar en contacte els alumnes amb l'associació de la gent gran d'Ordino per tal de començar a engegar-ho com més aviat millor. "Portàvem aquesta proposta al programa electoral" i, per tant, "penso que serà relativament fàcil de fer", ha reconegut Choy.

Altres de les demandes dels infants, com ja és habitual, han estat relacionades amb el medi ambient i la mobilitat sostenible. "La gent no s'acaba de conscienciar del que passarà d'aquí a uns anys. Estem perdent el planeta i necessitem recuperar-lo", ha indicat Brusset. La voluntat és que amb noves accions adreçades a la preservació del medi, Ordino "sigui una de les parròquies més visitades". També han demanat posar fre a la construcció per conservar espais verds i promocionar la utilització de vehicles elèctrics, tot i que són coneixedors de l'impacte mediambiental que suposa la bateria d'aquests cotxes un cop finalitza la seva vida útil.

Quant al projecte 'Fam zero', proposat pels alumnes de l'escola andorrana el curs passat, encara resten a l'espera de saber si finalment podrà ser una realitat o no. La iniciativa es basava en la preparació de carmanyoles amb l'excedent de menjar de les escoles. El que està clar, però, és que els alumnes "tenim totes les esperances" en què la resposta de la corporació sigui favorable.