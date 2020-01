Molné i Marsol es reuneixen amb el cap de Govern

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest divendres a les cònsols de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa, i als cònsols d'Andorra la Vella, Conxita Marsol i David Astrié, amb l'objectiu de tractar els temes més importants de la legislatura, així com els reptes que cal assolir d'ara endavant. En la ronda de visites que el cap de Govern està duent a terme amb els cònsols sortints de les darreres eleccions comunals, encara queden per passar per la tercera planta de l'edifici administratiu del Govern els cònsols d'Escaldes-Engordany, Ordino i Sant Julià de Lòria.