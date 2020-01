Terceravia demana sobre l'estalvi de la CASS en la via preferent

La consellera general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Carine Montaner, es mostra relativament pessimista pel que fa a la implementació de la via preferent i l'estalvi que aquest sistema suposaria per a la CASS. Per aquesta raó, Montaner ha demanat al Govern en pregunta oral urgent a respondre al proper ple del Consell General, sobre els estudis realitzats pel ministeri de Salut previs a la implantació de la via preferent.

L'objectiu de la pregunta, segons Montaner, s'ha fet "tenint en compte les informacions publicades als mitjans de comunicació recentment, així com pels neguits que he pogut recollir dels professionals del món sanitari". Montaner ha recalcat que la seva tasca, com a consellera general, "és fer pujar els neguits de la ciutadania al Consell General". La pregunta es respondrà en la propera sessió de control que tindrà lloc el dijous 16 de gener.