Negociació sobre dos nous annexos per a l'acord d'associació

Les delegacions negociadores d’ Andorra i de la Unió Europea, encapçalades d’una banda pel secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, i de l’altra per la cap negociadora adjunta, Clara Ganslandt, s’han reunit aquest dijous al matí de manera telemàtica en el marc de la darrera ronda de negociació sobre l’acord d’associació d’aquest any. La reunió mantinguda ha permès iniciar els intercanvis al voltant de la normativa europea sobre propietat intel·lectual i sobre protecció del consumidor que s’inclourà en el futur acord, segons han informat des de l'executiu.

Durant la reunió també s’ha continuat la negociació relativa a l’annex d’estadística, que es va posar sobre la taula de negociació a l’octubre. Finalment, la trobada ha permès seguir avançant en el treball d’incorporació dins del futur acord d’algunes disposicions que formen part de l’acord comercial del 1990.

Per a aquesta sessió de negociació, tercera en format virtual d’aquest any, el Govern va compartir amb els diferents grups parlamentaris signataris de l’acord polític per la negociació de l'acord d’associació la documentació de negociació enviada a Brussel·les, en aplicació dels pactes previstos en el pacte. Així mateix, té previst efectuar en els pròxims dies una reunió de restitució de la ronda de negociació, per compartir els detalls dels avenços en la negociació.