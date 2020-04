Negocis d'electrodomèstics, papereria o parament de la llar, oberts dilluns

Gairebé un miler de persones tornaran a l'activitat dilluns vinent per treballar en un seguit de sectors que obriran portes després que el Govern ho hagi decidit. Així, 948 treballadors de 596 negocis de sectors com la confecció tèxtil, agricultura i jardineria de la llar, comerç de paraments de la llar, electrodomèstics, música, joguines, articles de papereria, premsa i informàtica i serveis immobiliaris tornaran a treballar. A més, també es podrà començar a implantar el comerç en línia de productes i serveis prioritzant però el teletreball i el repartiment fet pels mateixos establiments.

Aquesta serà la primera de les tres fases de represa de l'activitat que han previst des de l'executiu, tal com han anunciat aquest divendres al vespre el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. Una primera, la que arrenca dilluns, té a veure amb activitats que es creuen que faciliten "la vida" a les persones que estan confinades; una segona se centrarà en les activitats no depenents del turisme i seran, bàsicament, les de la construcció i les professions liberals que hi estan relacionades i que suposarà el retorn a la feina d'unes 3.500 persones, i ja en una tercera fase tornarien a obrir restauració, serveis, comerços i activitats d'oci. Aquesta tercera fase, ha subratllat Gallardo, estarà molt lligada a l'arribada de turistes al país i el que es preveu, també, és que es pugui per fer fases, amb la qua cosa no tota l'activitat tornarà a funcionar el mateix dia.

Tant Gallardo com Espot han volgut emfasitzar que aquestes fases estan lligades a l'evolució de la pandèmia i, per tant, "no es passarà a una altra si la situació epidemiològica no és satisfactòria", ha manifestat Espot. Aquestes etapes, a més, estaran separades per 15 dies, perquè d'aquesta manera es pugui analitzar els efectes de les mesures preses en l'anterior. Així, i si es compleixin aquests terminis, el segon estadi, el retorn del sector de la construcció a l'activitat, podria tenir lloc a principis del mes de maig, i el tercer arrencaria a partir del 15 de maig i de manera progressiva. Tant Gallardo com Espot han destacat que mentre s'avaluïn aquestes fases es durant a terme els testos de cribratge que serviran per anar prenent decisions que, tal com ha puntualitzat el cap de Govern, no estaran exclusivament determinades per aquestes proves. Altres serveis com els sanitaris, es troben ara en fase d'anàlisi per veure si es poden "flexibilitzar" els torns de guàrdia que hi ha establerts des de l'inici de la crisi.