Nou places noves per a la policia, dues de les quals es destinaran a estupefaents

L'executiu que encapçala Xavier Espot consolidarà un total de vint-i-cinc places noves pel Cos d'Educació, segons ha informat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, a la roda de premsa de després del consell de ministres. Jover ha explicat que la intenció del Govern és la de "reduir el tant per cert d'eventuals que té el cos, que volta el 24% actual fins al 15%". En aquest sentit, el ministre portaveu ha explicat que "a l'anterior legislatura es varen crear 57 places i aquesta se'n crearan 25". El ministeri d'Educació creu important que d'aquestes places noves, dues es destinin a tècnics d'Educació Social. Segons Jover, "d'aquesta manera tindrem tres tècnics d'Educació Social, un per cada sistema educatiu del país". Tots els interessats o interessades tenen de termini per presentar la documentació pertinent a tràmits del Govern fins al 27 de febrer. Segons el ministre Jover, "l'objectiu del Govern és que la contractació de les places noves siguin efectives l'u de setembre, amb un termini de deu mesos de prova".

D'altra banda, a petició del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, l'executiu crearà nou places noves pel Cos de Policia, de les quals dues aniran destinades a l'àrea d'estupefaents, segons ha explicat el ministre Jover. Aquesta decisió està emmarcada en els acords que varen prendre a la reunió interministerial, on hi havia el cap de Govern i els ministres de Justícia i Interior, Afers Socials i Educació. En aquest sentit, Jover ha explicat les característiques dels aspirants: "Han de tenir la nacionalitat andorrana, tenir menys de quaranta anys, no tenir antecedents penals i tenir una alçada mínima de 160 cm les dones i 165 cm els homes". La data límit per presentar-se a la convocatòria és el vint-i-set de març.

La plaça de notari

A la mateixa roda de premsa posterior al consell de ministres, Eric Jover també ha explicat que "s'ha procedit a la modificació del plec de bases de la convocatòria del procés de selecció d’un notari". D'aquesta manera, i un cop sabut que Josep Estañol ha presentat una baixa mèdica d’un mes i que aquesta podria allargar-se més en el temps, l’executiu ha decidit modificar l’edicte del 22 de gener per tal d’establir que se seleccionaran dos nous notaris en comptes d’un. En aquest mateix sentit, Jover ha explicat que "també s’avança el termini de presentació de candidatures, que finalitzarà el dia 27 de març a les 15.30 hores". Pel que fa a les proves contingudes a la fase d’oposició i la psicotècnica, segons el ministre portaveu, "es realitzaran durant el mes de setembre del 2020".