Nou reglament per a l'esquí de muntanya

El Govern ha derogat el reglament dels requisits per practicar esports de neu altres que l’esquí alpí i l’esquí de fons a les estacions que havia estat aprovat el 25 de novembre i n’ha publicat un de nou al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) d'aquest dimecres i que va ser aprovat el divendres. La nova norma és molt més concisa que l’anterior i deixa de banda aspectes com les normes específiques per practicar esquí de muntanya i entre les quals hi havia, per exemple, que únicament es podrien fer servir els itineraris i els horaris previstos o que no es podia dur gos. Ara la nova norma deixa a criteri dels reglaments d’ús que han d’impulsar les diferents estacions aquestes qüestions. Cal recordar que aquesta modificació deriva dels dubtes sobre invasió de competències que el grup parlamentari socialdemòcrata va constatar i que van ser tramesos a la Sindicatura.

Pel que fa a les infraccions i sancions, un dels aspectes que va aixecar més controvèrsia, el nou reglament fa esment únicament al fet que s’apliquen les que es deriven de la llei relativa a les estacions d’esquí i instal·lacions de transport per cable. S’ha retirat l’esment que es feia en l’anterior redactat al fet que l’empresa explotadora de les pistes podia negar l’accés a les pistes i prohibir la utilització de les instal·lacions i la circulació per les pistes i també el fet que per practicar els esports de neu a l’estació d’esquí l’usuari hagués de disposar d’un títol de transport.

Amb el nou redactat, per tant, molts aspectes sobre les normes, els drets i els deures d'aquells que fan esquí de muntanya o raquetes de neu queden supeditats als reglaments d’ús que puguin redactar les diferents estacions d’esquí i que el Govern haurà d’aprovar.