Nova adjudicació a A2 Security

El Govern ha adjudicat a l’empresa A2 Security els treballs de prestació de serveis per a l’assessorament en matèria d’inversió estrangera. L’empresa de Toti Garcia, tal com consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), durà a terme aquestes treballs en el període d’un any, a comptar del 24 de desembre d’aquest any. L’import que rebrà per fer aquest assessorament és de 50.000 euros.

Tal com consta al BOPA d’aquest dimecres, l’adjudicació a A2 Security es duu a terme per la modalitat de contractació directa. Cal recordar que en ocasions anteriors Garcia ja havia rebut l’encàrrec de fer treballs d’assessorament en matèria d’inversió estrangera, la darrera de les quals el mes de juny passat per un període de sis mesos, que precisament finalitzaven a 31 de desembre. Per aquests darrers sis mesos de treball l’empresa percebia 21.250 euros.