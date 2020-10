Nova trobada amb l'Occitània per millorar l'accés rodat a França

El Principat acollirà aquest divendres una nova sessió del diàleg transfronterer Andorra-Occitània, una reunió a tres bandes entre el Govern, la prefectura d’Occitània i la regió d’Occitània, que se celebra anualment per potenciar la col·laboració entre ambdós territoris. La trobada, que s’allarga tota la jornada, inclou la reunió del Comitè de Pilotatge (Copil) de l’acord internacional entre Andorra i França de millora dels accessos rodats al Principat signat el 2017, on es tractarà l’avenç de les obres d’adequació de l’RN-20. També s’estudiaran els projectes inclosos en el marc del Sapyra, subvencionats amb fons Poctefa.



D’altra banda, les delegacions treballaran al tomb d’altres qüestions, com la cooperació en matèria policial i duanera o la gestió de l’aigua. Per la part d’Andorra, hi participaran, a banda del cap de Govern, Xavier Espot, diversos titulars de carteres i representants de ministeris, tant de manera presencial com virtual.



A més, habitualment el diàleg transfronterer inclou grups de treball sobre temàtiques específiques. Enguany seran de Salut, Energia Verda, Turisme i Ensenyament Superior. Unes reunions que per tal de disminuir la interacció social i prevenir el contagi de coronavirus s’han fet de manera telemàtica durant la setmana. Així doncs, les tres delegacions faran també un repàs amb les delegacions d’aquests grups de treball per via telemàtica per conèixer els avenços i acords presos.



Tal com ha anunciat Espot, és previst que ell mateix i els caps de les altres dues delegacions, el prefecte de la regió d’Occitània, Étienne Guyot, i el conseller regional i representant de la presidenta de la Regió d’Occitània/Pirineus-Mediterrània, John Palacin, ofereixin una roda de premsa conjunta en acabar les reunions.