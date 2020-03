Olga Molné: “El motor econòmic és l'estació i per això hi apostem”

Acabats d'aprovar els comptes per a aquest any, Olga Molné afronta el primer mandat al capdavant del comú amb l'objectiu de tirar endavant les inversions previstes, així com també amb la voluntat d'escoltar les propostes de la ciutadania. Pel que fa al vial i a la segona fase del telefèric del Carroi, no es pronuncia, a l'espera dels estudis pertinents i de la consulta popular que es preveu fer en el segon cas.

Fa pocs mesos que és cònsol major, abans era menor, com està vivint aquest canvi?

Han estat uns primers mesos molt intensos, amb moltes reunions, hem hagut de rebre totes les institucions, ens hem trobat amb un munt de gent dels pobles. Tenim a l'agenda tots els quarts per veure quines són les necessitats dels pobles amb l'objectiu de treballar conjuntament. Molt interessant i molt intens.

Però ha notat algun canvi pel càrrec diferent o no?

A nivell de responsabilitat i de feina és molt similar, tot i que abans era un final de mandat, i això ho feia diferent, ja que estàvem intentant acabar tot de projectes, i ara, en canvi, comences a analitzar el que vols fer i cap on vols tirar.

Ara governen sense oposició. Es fa estrany arribar al consell de comú i que ningú li porti la contrària?

És cert que som un comú sense oposició, però tot i això representem una àmplia majoria social, una diversitat d'opinions i això fa que les juntes de govern siguin molt riques, que s'escolti a tothom i que hi hagi debat perquè hi ha moltes sensibilitats representades. A més, això ens fa ser encara més transparents del que seríem si no tinguéssim oposició, i escoltem a tots els ciutadans, que per cert són molt actius i ens fan arribar els seus neguits i queixes a través d'un munt de mitjans: línia directa, xarxes i visites personals. Per tant, escoltem a tothom i estem oberts a qualsevol suggeriment.

No es fa estrany que al consell de comú ningú posi pegues al que es va a aprovar?

De fet, les pegues ja les hem anat posant en comissió, i en junta ja s'han analitzat les diverses opinions. Justament el fet de saber que no hi ha oposició ens fa ser més curosos a l'hora de prendre una decisió.

Quins són els objectius principals de la legislatura?

Volem millorar i mantenir una bona qualitat de vida dels massanencs, i això ho farem a través del pressupost que acabem d'aprovar. Assegura un bon nivell d'inversió i s'ha fet basant-se en la contenció de la despesa, en la línia d'aquests darrers vuit anys. Tenim uns comptes equilibrats de més de 14 milions d'euros, i una inversió de 3 milions. Hi haurà una operació de recompra de participacions preferents, amortització de préstecs i despeses corrents. En aquest primer any hem previst la millora de la xarxa d'aigua, farem un dipòsit a la zona del Planell de Pal, captacions als hortons de Sispony i a les fonts d'Arinsal, millora a la xarxa d'aigua potable a l'estació d'Arinsal, i a la xarxa d'aigua de les Molleres de Pal. Volem assegurar-nos que no tenim problemes amb el tema de l'aigua i podem abastir tot el poble tant a l'hivern com a l'estiu, perquè és molt turístic i hi ha punts amb molta demanda i volem garantir que tenim aquestes necessitats cobertes. A part d'això, hi haurà una millora del camp de tir de Pal, on es faran les proves dels Jocs dels Petits Estats, refarem la plaça de la Ciutadania i la plaça de l'Església i també embellirem el Cap de Carrer de la Massana, així com l'embelliment del parc natural del Comapedrosa, i es millorarà el berenador del riu Pollós i obres de condicionament de l'abocador, així com l'eixamplament de les carreteres secundàries d'Escàs i Sispony.

Com van les aportacions dels ciutadans? Els hi han fet cas en alguna cosa?

Hem tingut demandes sobre mobiliari urbà, un pipicà a Arinsal, i tot el que ens van demanant els hi fem cas i ho fem.

Una de les propostes estrella és unir la parròquia amb voreres perquè la gent es pugui desplaçar caminant. Com està aquest projecte?

Tenim una partida destinada per fer els eixamples corresponents, perquè en alguns casos per fer la vorera cal ocupar un tros de propietat privada. L'objectiu és que la gent pugui circular a peu i amb seguretat sense haver de patir i per això farem els convenis amb els privats perquè facin la cessió anticipada dels terrenys per fer la vorera i l'eixampla de la carretera. Ara hem començat a posar-nos en contacte amb els privats per començar a redactar els convenis de cessió anticipada. Quan tinguem tots aquests convenis, l'any següent ja podrem posar els diners al pressupost.

Primer serà fins a Sispony?

Hem començat per aquí perquè per anar cap a Anyós ja hi ha la vorera gairebé completada en tots els trams, i a l'Aldosa ja hi ha una gran part feta. D'Erts a Arinsal formava part del pressupost participatiu i va guanyar, llavors el Govern ja hi ha destinat una partida i també ho començarà a fer.

Quan acabi aquest mandat creu que es podrà anar caminant a tots els pobles de la parròquia?

Depèn dels diners que tinguem per invertir-hi. Si tinguéssim un pressupost més elevat òbviament ho faríem, el problema és que estem limitats, no tant pel temps, sinó per la partida pressupostària que hi podem destinar. Aleshores, tot i que és una prioritat i cada any hi destinarem una partida, no sé si aconseguirem tenir prou diners per fer-ho tot en quatre anys, em sembla una mica just, perquè hem de fer altres coses.

Respecte al tema de l'elevat preu del lloguer de l'habitatge, el comú ajudarà d'alguna manera les persones que més ho necessitin?

A la Massana no hi ha dèficit de pisos. Els mandats anteriors es van tirar endavant una sèrie de mesures per abaratir la construcció d'habitatges, i això ha revertit en el preu i en la construcció d'habitatges, i ha influït en què la gent en pugui trobar. El que es va fer va ser baixar la cessió del 15% al 5%, i amb això s'ha aconseguit que la construcció no sigui tan cara, que hi hagi més promocions i per això hi ha més pisos al mercat immobiliari.

Quant a la mobilitat, quines iniciatives hi ha pensades per millorar les retencions? Es creu que el futur vial pot ser la solució?

Hi va haver una esmena del PS al pressupost de l'Estat que no va prosperar, i això ja ens situa en un moment en què s'ha prioritzat el vial de Sant Julià. Així, el que faran ara és prioritzar el desviament lauredià i potser d'aquí un temps el Govern destinarà una partida per la Massana. Ara sabem que hi ha una petita partida per començar a fer els estudis, i mentrestant des del comú el que farem és adequar tots els accessos des del centre fins el futur vial per tal que el dia que es faci ja estiguem preparats per afrontar les conseqüències. A part d'això, i mentre no el tenim, s'ha creat una comissió per trobar solucions per agilitzar el trànsit proposant mesures correctores a les hores punta.

En tot cas, creu que el vial serà la solució a les retencions?

El cert és que les conseqüències que tindrà el vial o com influirà quan estigui fet no les sabrem del cert fins que estigui fet , o fins que es facin estudis concrets sobre com pot afectar tant a la circulació, al comerç, a les rutines i als hàbits de les persones. Ara per ara, només és un projecte i cal fer tots aquests estudis, i per això és precipitat saber com influirà en les cues i els hàbits.

Un dels projectes estrella del comú d'Andorra la Vella és el telefèric del Carroi, que en una segona fase arribaria fins a Pal. Ho veuen amb bons ulls?

Creiem que aquest equipament seria important per la Massana, i podria comportar aspectes negatius i positius, i per això portàvem al programa electoral que es faria una consulta popular. Pensem que és un projecte prou important com per escoltar totes les persones que hi puguin tenir una implicació o algun interès per tenir en compte el que pensen. Després que es faci la primera fase i es parli de la segona, farem aquesta consulta popular, i a partir d'aquí decidir si es fa o no.

Però quina és l'opinió del comú?

És com el vial, és molt difícil pronunciar-se sobre les conseqüències, perquè a hores d'ara hi ha opinions per tots cantons. Moltes persones pensen que la gent deixarà de venir fins aquí per agafar el telecabina de la Massana, però també és cert que d'altres també pensaven que quan faríem aquest d'aquí, la gent ja no pujaria a Arinsal o a Pal, i no ha estat així. També hem de veure que quan es va fer el Funicamp la gent va continuar pujant al Tarter, a Soldeu o a Grau Roig, per tant és una incògnita. A hores d'ara és molt difícil de dir quines conseqüències tindrà si finalment es fa arribar fins a la Caubella.

Els hi preocupa la violència juvenil al carrer que recentment s'ha revifat? Veuen amb bons ulls la iniciativa del Govern de posar més policia davant de les escoles i a les zones d'oci?

A nosaltres totes les mesures que es prenguin per ajudar els joves i per pal·liar tot el que són baralles o hàbits de drogodependència, són benvingudes i s'han de potenciar. És cert que el Govern ha pres mesures i també ha creat una taula interministerial, i han anunciat que volien que els comuns s'hi impliquessin, tot i que de moment no ens han convocat a formar part d'aquesta taula. Crec que des dels comuns es pot aportar i es pot treballar. Per exemple, a la Massana ho podem fer a través del Punt 400, que és el lloc de reunió dels nostres joves, és molt actiu i proposa activitats, i compta amb monitors i personal especialitzat que poden incidir en la prevenció i que tenen com a rol donar eines als joves per estar motivats i anar per un altre camí i tinguin alternatives.

Hi ha bona sintonia amb el Govern, quines demandes li faria?

Tenim reunions regularment i treballem conjuntament els temes, i els hi demanaria continuar treballant així, amb la bona entesa que hi ha. És una dinàmica que està sent molt positiva per la política en general. Ara per ara no tinc cap demanda concreta, però vam posar a disposició dos terrenys per fer l'heliport.

Ha parlat de l'estació d'esquí. Hi ha alguna novetat? Algun inversor privat?

Durant el darrer mandat es va fer un esforç important per revertir la situació, que econòmicament és complicada, i es va aconseguir que l'estació per si sola ja tingui beneficis i sigui autosuficient. Però aquests beneficis no són suficients per fer les inversions necessàries per mantenir-la capdavantera. Per això volem fer entrar capital privat i així fer les inversions que calen com a valor afegit per l'estació i que el comú per si sol no podria fer. Així, hem de professionalitzar el consell d'administració, i en aquest sentit encara hi han d'entrar dos membres més: un empresari i un financer.

Hi ha algun projecte que podria donar-li un protagonisme singular a la Massana?

Estem apostant molt per l'estació, creiem que és el motor econòmic de la parròquia i per això la continuarem potenciant, sobretot pel que fa als grans esdeveniments com ara les copes del món de BTT o esquí de muntanya, perquè realment és el que dinamitza. El que tenim de diferent respecte a les parròquies centrals justament és l'estació, i per això hi apostem.