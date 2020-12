Ordino tira endavant els números de Secnoa, però l'oposició lamenta que no s'hagués signat un acord abans

El lliurament i l'aprovació de la memòria dels comptes anuals de Secnoa, la societat explotadora d'Ordino Arcalís, ha estat un dels centres de debat de la sessió tradicional de consell de comú d'Ordino dels Sants Innocents. El conseller de l'oposició de X'Ordino, Enric Dolsa, tot i mostrar-se satisfet amb els números presentats, ha recordat l'oportunitat que van tenir fa anys de fer entrar a Crèdit Andorrà a l'explotació i que es va veure truncada pel vot en contra de l'oposició en aquells moments. De fet, Dolsa ha manifestat que amb aquell acord, el comú se seguia guardant gairebé el 51% de la societat i no el 24% que té actualment amb l'acord amb Saetde, i també suposava una injecció de 28 milions d'euros. Dolsa ha reiterat que amb aquell acord s'haguessin estalviat els més 19,8 milions d'euros invertits en els darrers anys amb les pèrdues anuals que suposava l'estació, abans de l'entrada de Saetde. "Si l'acord s'hagués deixat fer, el comú d'Ordino tindria gairebé 20 milions d'euros a la caixa", ha emfasitzat el conseller de l'oposició, remarcant que l'acord per l'estació ha arribat tard.

El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha manifestat que des que es va tancar l'acord amb Saetde només s'han aportat 22.000 euros i que per tant, ara toca mirar endavant i tirar tots pel mateix camí. A més, ha recordat que per les simulacions que es van fer, "aquest any l'haguéssim tancat a 0 si no haguéssim hagut de tancar un mes i mig abans". En aquest sentit, Dolsa ha reiterat que el temps li ha donat la raó. Per la seva banda, la consellera de l'oposició de MovemOrdino, Sandra Tudó, també ha declarat que cal mirar endavant, però ha volgut donar la raó a Dolsa, ja que si s'hagués aconseguit un acord abans, "ens podíem haver estalviat molts diners". De fet, Tudó ha afegit que ells en el programa també portaven que calia aportar inversors externs a la societat i s'ha mostrat satisfeta que sigui Saetde. A més, ha indicat que el director de Secnoa ja els va explicar els comptes i els nous temps en una comissió i ja "vam veure que s'estava fent una bona feina".

Un dels altres temes controvertits de la sessió ha estat l'aprovació definitiva de la modificació del Pla d'Urbanisme de la parròquia, que s'ha tancat amb els vots a favor de la majoria, l'abstenció de Tudó i el vot en contra de Dolsa. En aquest sentit, Tudó ha lamentat que el fet de no establir un màxim d'obertura de finestres i vidres provoca que es puguin fer a la parròquia "instal·lacions modernes i de luxe que desdibuixen la nostra parròquia". Per contra, Dolsa ha votat en contra i ha declarat que estan preparant un informe sobre el pla "perquè hi ha moltes coses que no entenem". Com a exemple, des de X'Ordino no entenen el canvi en el revestiment de les façanes, el qual sempre havia estat amb el 60% de pedra del país i la resta amb altres materials i ara passarà a ser d'un 50%. En aquest sentit, la majoria comunal ha justificat el canvi per la llei d'eficiència energètica que busca que les noves edificacions siguin més sostenibles, però han defensat que en cap moment des del comú s'ha volgut canviar la idiosincràsia dels edificis.

Per altra banda, la consellera Tudó ha tornat a declarar que el conveni dels comuns, a excepció del d'Escaldes-Engordany, amb el Govern sobre el projecte 'La Cultura no s'atura' s'ha fet molt a correcuita i ha provocat que el ventall de propostes que tenien els comuns "quedin apartades o emmascarades per aquesta idea". A més, ha volgut deixar palès que s'hauria d'haver anat molt més enllà i no ajudar la cultura només en la situació actual, ja que "moltes vegades no es tenen en compte els agents culturals de les parròquies".

Adquisició d'una escultura

Durant la sessió de consell de comú també s'ha aprovat un crèdit extraordinari a la comissió d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar i Social per tal d'adquirir l'estructura d'un estripagec de l'artista Pere Moles que es troba ubicat a Cal Pal. La compra de l'estructura ha estat per un valor de 6.500 euros i des del comú es va decidir adquirir-la per incloure-la dins el projecte 'Ribera Amunt' en alguna zona del camí ral. Aquest punt també ha estat criticat per Dolsa, qui ha lamentat que no s'adjudiqués a partir d'un concurs públic com es va fer temps enrere amb les escultures de la Ruta del Ferro, on cada any es feia un concurs entre diversos escultors i un jurat n'escollia un.

Entre els altres punts que s'han aprovat també cal destacar la despesa plurianual per a l'adquisició d'una pantalla amb canal informatiu que s'instal·larà a la recepció del Centre esportiu d'Ordino. A més, l'inici de la sessió s'ha fet el jurament al càrrec dels agents de circulació, Gerard Puig i David Suárez.

En l'extens ordre del dia, Dolsa també ha reclamat a la majoria el perquè de la prohibició d'assistència a la sessió de consell de comú, ja que no s'havia aprovat en cap junta de govern. Com a resposta, Mortés ha explicat que ha estat a causa de la situació actual per poder complir amb la normativa i els decrets que marca l'executiu sobre les mesures i el distanciament que hi ha d'haver a les reunions institucionals. "Els ciutadans sempre poden venir i totes les sessions estan obertes però la complexa situació actual" ha obligat a prendre aquesta decisió, ha remarcat el cònsol major, assegurant que "el cònsol ha de fer complir els decrets que surten del Govern". Tot i així, les paraules de Mortés han semblat no aclarir els dubtes a Dolsa, qui ha indicat que és "una decisió unilateral", la qual no la compateix, ja que "només acostuma a venir una persona a les sessions".

Finalment, durant el torn de preguntes, Mortés ha confirmat que hi hauria inversors privats interessats per fer un centre de recerca immunològica en alguns dels terrenys de les parcel·les propietat del Govern situades a la Covanella, a la Cortinada i al Prat de la Farga. Tot i així, el cònsol ha lamentat no tenir més informació, ja que és un tema que està tractant el Govern. D'altra banda, sobre l'obertura de les estacions, el cònsol ha explicat que s'està treballant amb el Govern i amb Ski Andorra per veure quan s'obriran les instal·lacions per donar servei als infants de l'esquí club de la parròquia, de la mateixa manera que també s'està treballant en l'obertura gradual de pistes, la qual dependrà del que facin els països veïns i de la situació epidemiològica del Principat.