Ordino invertirà aquest 2020 4,7 milions d'euros

El comú d’Ordino ha aprovat, amb el vot en contra del conseller de l’oposició Enric Dolsa i l’abstenció de la consellera Sandra Tudó, un pressupost per a aquest any 2020 que preveu uns ingressos d’11,8 milions d’euros, unes despeses corrents de 9,2 milions i unes inversions de 4,7 milions, 2,2 dels quals per a la reforma que s’està fent al centre esportiu. A més, també es preveuen altres inversions com la primera fase de remodelació del nucli antic d’Ordino; el condicionament de les voreres al coll d’Ordino o l’ampliació de l’aparcament de Sornàs. A més, el comú té previstes altres despeses derivades de l’entrada en funcionament de la Casa de la Muntanya o una indemnització de 375.000 euros per un accident que va tenir lloc a l’estació del 2010, tal com ha explicat la consellera de Finances i Pressupost, Maria del Mar Coma.

Tal com s’ha esmentat, el pressupost ha tingut el vot negatiu de Dolsa, que ha lamentat que una part molt important de les inversions vagin al centre esportiu. En aquest sentit, ha criticat la inversió que està fent l’actual majoria en aquesta instal·lació i que creu que està portant a què es faci un centre “ sobredimensionat” per a la parròquia i que té un cost, ha manifestat, de "972 euros per habitant”. En aquest sentit, creu que els sis milions d’euros que s’acabaran invertint en el centre és un cost "excessiu”. També ha destacat que el fet que es dediquin tants diners al CEO pot fer que no hi hagi més pressupost per a d’altres qüestions i en aquest sentit ha lamentat que la majoria es vagi “omplint la boca” dient que tirarà endavant “projectes per a la dinamització de la parròquia” però que aquests no es plasmin en el pressupost. Al seu torn, Tudó ha justificat la seva abstenció en el fet que “hi ha un problema greu” en el fet que un 60% del que rep el comú en transferències del Govern es destini a despeses de funcionament, un extrem que Dolsa també ha fet notar.

Des de la majoria tant Coma com el cònsol major, Josep Àngel Mortés, han justificat que la corporació té “els ingressos d’un comú petit” i han afegit que se’ls critica la despesa corrent però que cal tenir en compte que cada nova inversió que es fa porta lligat aquest augment. A més, han justificat que es vol tirar endavant un pla de dinamització de la parròquia que ha de servir per obtenir nous ingressos. Pel que fa a la inversió al CEO, Coma ha justificat que es tracta d’una infraestructura “autosuficient” i que dona servei als ciutadans de la parròquia, com ho demostra el fet que els usuaris van a l’alça.

Cal destacar també que el pressupost inclou una partida de 900.000 euros en concepte de taxes de la construcció ja que el comú preveu que tiri endavant aquest any un projecte d’una vintena de pisos de venda. Dolsa ha criticat que l’any passat es va pressupostar 800.000 euros i que no es van acabar liquidant ni 2.000. Davant això, Mortés ha destacat que el projecte no va tirar endavant l’any passat ja que es va fer el canvi del pla d’urbanisme i va quedar posposat però ha confiat que aquest any s’acabi materialitzant.

També ha estat objecte de debat el fet que el pressupost contempli 100.000 euros per a estudis sobre l’hotel Casamanya. El cònsol major ha defensat que hi ha uns cinc inversors que han mostrat el seu interès i que aquesta inversió privada és l'opció prioritària si bé encara hi ha sobre la taula que les dependències comunals s’hi traslladin. Dolsa ha estat contundent en afirmar que si finalment aquesta es la decisió es “llençaran” els 2,6 milions que va costar la reforma de l’actual casa comuna. Al seu torn, Tudó ha demanat que es faci una consulta sobre l’ús final d’aquest edifici, una opció que Mortés ha descartat manifestat que no faran aquest referèndum ja que se senten “legitimats” pels vots dels ciutadans. En canvi, sí que es consultarà els ciutadans sobre una partida de 30.000 euros que es destina a pressupost participatiu.

A banda del pressupost, la sessió de consell de comú també ha servit per votar el marc pressupostari per als quatre anys de mandat. Tal com ha explicat Coma es preveu uns ingressos per any d’11,5 milions; unes despeses de 12,3 i unes inversions totals de 8,7 milions, amb un retorn del deute anual d’un milió, amb la qual cosa al final del mandat esperen que l’endeutament total sigui de 9,9 milions. En aquest sentit, Dolsa ha criticat que entre el 2021 i el 2023 s’invertiran només 3,1 milions. “Van dir que es farien inversions importants però més enllà del CEO tan sols hi ha tres milions en tres anys”, ha lamentat.

Durant la sessió de consell de comú el conseller de l’oposició també ha posat sobre la taula la taxa que han de pagar els apartaments turístics i que és de 13 euros per metre quadrat quan sembla, ha dit, que en altres parròquies és de tres euros. La cònsol menor, Eva Choy, ha manifestat que s’ha dit als propietaris que es poden acollir a les bonificacions i que mentrestant s’estudiarà com aplicar aquest impost que, ha dit, deriva de la llei de mesures urgents, per poder incentivar que es posin pisos de lloguer al mercat. Dolsa ha remarcat que aquesta mesura s’entén en parròquies com Encamp o Canillo amb molts apartaments turístics però no a Ordino, on són pocs.