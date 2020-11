Ordino aprova el pressupost pel 2021 amb una previsió de despesa de 9,6 milions d'euros sense el suport de la minoria

El comú d'Ordino ha aprovat aquest dijous l'ordinació pressupostària pel 2021, que preveu uns ingressos de 10,1 milions d'euros, xifra que correspon a una davallada del 14,52% respecte de l'any anterior, una despesa que se situarà sobre els 9,6 milions i unes inversions d'1,9 milions. A més, segons ha explicat la consellera de Finances, Maria del Mar Coma, s'estima un dèficit a finals de l'any vinent d'uns 3 milions d'euros, que si tot evoluciona correctament, se sufragaran amb el romanent de tresoreria, que ronda els 5,5 milions. D'aquesta manera, es preveu contractar nou endeutament de cara a finals del 2021, que no seria superior all 1,6 milions d'euros. En aquest sentit, pel que fa a la previsió d'endeutament a 31 de desembre del 2021, serà de gairebé 13,7 milions d'euros, fet que suposaria arribar a un 118% del sostre d'endeutament. L'aprovació d'aquest punt, així com el marc pressupostari per al mandat 2020-2023, només ha comptat amb els vots a favor de la majoria, ja que el conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, ha votat en contra després de fer múltiples objeccions i la consellera de MovemOrdino, Sandra Tudó, s'ha abstingut.

Precisament, Dolsa ha reiterat en diverses ocasions durant la sessió que al pressupost hi ha "un problema greu", ja que no integra els comptes de Secnoa, societat participada pel comú en un 24%. En aquest punt, el conseller ha acusat la majoria de "secretisme" i ha recordat que els comptes de la societat estan aprovats des del passat 30 de juny. La cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, en representació de Josep Àngel Mortés que no ha assistit a la sessió per estar aïllat a casa en ser positiu d'un contacte, ha explicat que encara "no tenim els comptes signats per Secnoa i no ens han arribat els documents definitius", una explicació que no ha convençut Dolsa i ha "exigit" que se li facin arribar "els números". Per la seva banda, Tudó ha explicat que no podia donar suport a aquest punt perquè després de diversos anys formant part de la corporació "cada vegada pugen més les despeses de funcionament", que habitualment es paguen amb les transferències del Govern, l'ingrés més alt de tots els que rep el comú. Tot i reconèixer que la inversió pel 2021 és prudent, ha destacat que cal trobar una solució en aquest sentit.

Tot i la disputa entre Dolsa i la majoria pel que fa a la integració dels comptes de Secnoa al pressupost, també hi ha altres despeses que no convencen el conseller de la minoria. Una d'elles és la despesa que ha generat la primera fase de l'ampliació del Centre Esportiu d'Ordino (CEO). "Ja vaig demostrar fa sis mesos que el CEO no pot donar beneficis de cap manera", ha dit, posant com a exemple la despesa de 166.000 euros que reflecteix el pressupost en aquest sentit. Des de la conselleria de Finances s'ha defensat que aquestes pèrdues estan estretament relacionades amb la crisi sanitària, que han provocat que alguns usuaris s'hagin donat de baixa i la freqüència de pas per aquest espai és menor. Tot i això, amb les instal·lacions renovades, "esperem rebre molts més usuaris dels que tenim fins ara", ha afegit Coma.

També ha mostrat una visió crítica sobre la pèrdua de 96.000 euros pel que fa als aparcaments horitzontals, uns espais que novament ha defensat que haurien de ser gratuïts. A banda, ha criticat la despesa de 80.000 euros que suposarà apropar la competició Ironman a Andorra, un esdeveniment que, segons ell, no aportarà tants beneficis als comerços i hotels de la parròquia com ho feia l'Andorra Ultra Trail i que estarà centralitzat a la parròquia d'Encamp. Choy ha defensat que la despesa és la mateixa quantitat que es va pagar a l'Ultra Trail les edicions anteriors, i ha assegurat que aportarà molts beneficis malgrat que no han transcendit els detalls perquè està prevista una compareixença per anunciar tots els detalls. Per últim, el conseller de X'Ordino s'ha mostrat contrari a la despesa de personal, que augmenta un 5,41% quan "hauria de pujar igual que l'IPC". En aquest cas, ha acusat la majoria de no estar fent una "gestió adequada", sobretot en la situació actual. "Penso que és un moment totalment inoportú d'agafar gent quan sabem que no arribarem amb les transferències que tindrem ni amb les taxes de construcció", ha sentenciat. En aquest cas, Coma ha ressaltat que no només es preveu l'IPC, sinó que l'augment també integra les formacions del personal així com serveis que s'han hagut d'ampliar, precisament, a causa de la pandèmia.

Projectes de dinamització

L'aprovació del pressupost no ha estat l'únic punt que ha provocat disputes entre majoria i minoria. Budó ha criticat que el cost que suposarà pel comú col·locar a l'entrada de la vila un rètol informatiu assenyalant que la parròquia és Reserva de la Biosfera. "La quantitat prevista són 50.000 euros i em sembla excessiu si no hi ha un projecte al darrere", ha dit, a l'hora que ha felicitat la dissenyadora pel treball de dibuix. En aquest sentit, Choy ha informat que no només es tracta d'un panell informatiu, sinó que la idea és fer un rètol que sigui com una estructura i que requerirà cert muntatge, que servirà per "donar la benvinguda a la parròquia i mostrar als visitants que som Reserva de la Biosfera". Així, la cònsol menor ha afirmat que aquest és "un preu estimatiu", ja que la corporació s'ha basat en altres instal·lacions similars com la que hi ha a Sorteny.

Budó també s'ha abstingut en la proposta d'aportació de 5.000 euros per part del comú al projecte 'La cultura no s'atura' que ha impulsat el Govern i que compta amb la col·laboració de tots els comuns excepte del d'Escaldes-Engordany. La consellera ha reconegut que seria més adient impulsar projectes propis a la parròquia comptant amb artistes locals d'Ordino, ja que ha dubtat que totes les parròquies puguin tenir el mateix nombre proporcional d'artistes a l'esdeveniment. Choy ha explicat que el projecte neix amb la voluntat de donar suport a tots els artistes del país, i s'han seleccionat uns coordinadors que s'encarregaran d'establir un programa d'actuacions a totes les parròquies.