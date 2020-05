Ordino treballa per una nova cursa de muntanya a la parròquia

L'anul·lació de l' Andorra Ultra Trail i, per tant, la respectiva subvenció que el comú d'Ordino donava a l'organització de la cursa ha estat un dels temes centrals de la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous. Els dos membres de l'oposició, tant Enric Dolsa de X'Ordino, com Sandra Tudó de MovemOrdino, han demanat a la majoria comunal sobre la subvenció d'uns 50.000 que es destinaven a l'organització. En aquest sentit, el cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha indicat que simplement s'ha procedit a executar el que posava el contracte, i de moment s'ha fet el 75% del pagament i ha afegit que el 25% restant no es farà. "Hi havia una clàusula que en cas que s'anul·lés per força major com ha estat, al comú li tocava pagar igualment", ha comentat Mortés, qui ha remarcat que el tipus de contracte que tenien ells era completament diferent del que tenia Andorra Turisme. Tot i així, des de la majoria comunal s'han mostrat esperançats en poder recuperar una prova de característiques similars a la parròquia. "Ja hi estem treballant i la idea és que hi hagi una prova de trail a la parròquia d'Ordino" de cara a l'any vinent.

Per tant, des de la majoria comunal no s'han amagat en mostrar la seva decepció per l'anul·lació de la prova i han assegurat que els hagués agradat continuar. Per part de l'oposició, Tudó ha manifestat que era una molt bona cursa però que funcionava molt amb voluntaris. "Penso que s'ha tirat de xantatge emocional i quan es treballa així al final es pot arribar a trencar". Tudó ha afegit que esperen que es pugui reconduir una altra prova a la parròquia. D'altra banda, l'altra oposició s'ha mostrat molt més crítica amb la majoria, ja que ha manifestat que si el seu partit governés, no hagués deixat que la prova marxés d' Ordino. En aquest sentit, Dolsa ha declarat que no ha vist intenció ni ganes de recuperar la cursa ni per part del comú ni per part del Govern i ara tem "que la cursa pugui canviar de nom i es faci en una altra parròquia".

Una altra de les temàtiques que ha ocupat bona part de la sessió, ha estat el pressupost del gabinet de cònsols, en especial, en l'apartat de secretaria general, ja que segons ha comentat el líder de X'Ordino, "es gastaran gairebé 70.000 euros més que l'any passat", i ha manifestat el seu desacord amb aquest augment i amb l'increment del salari del secretari general respecte al de l'any passat si continua fent les mateixes funcions que l'anterior secretària general. En resposta, Mortés ha especificat que aquest augment es deu sobretot a la incorporació d'un inspector del comú per un preu de 21.000 euros i per uns assessors externs de dinamització de la parròquia per un cost de 50.000 euros aproximadament. Sobre aquests assessors externs, el cònsol major ha manifestat que formen part del projecte de dinamització de la parròquia, però ha aclarit que encara no s'han contractat i que donada la situació actual, no se sap quan es podrà fer.

A més, durant la sessió s'ha aprovat l'acta de l'anterior consell, els acords presos en les juntes de govern i una modificació de l'Ordinació de preus públics per a l'exercici 2020, aquest darrer punt amb el vot negatiu del conseller de l'oposició, Enric Dolsa. Sobre aquest apartat dels preus públics, Dolsa s'ha mostrat en desacord amb els actuals preus del lloguer de les sales de l'Andorra Congrés Centre d'Ordino ( ACCO). Ha indicat que està d'acord en cobrar per la utilització de la sala però "trobo que és molt car". En resposta, el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, ha aclarit que els preus són els mateixos que hi havia en el mandat anterior i que simplement s'ha afegit la possibilitat de llogar la sala la Cortinada per quatre hores "perquè molta gent ens ho demanava".

Reducció dels salaris dels personals electes

Quant a la llei que ha fet el Govern sobre la reducció dels salaris dels personals electes, des de l'oposició, Tudó ha volgut mostrar el seu suport a la majoria per establir una reducció dels salaris i ha manifestat que "des del partit estem a favor de tot el que sigui ajudar al Govern en una situació com la que estem vivint". A més, ha recordat que durant la campanya electoral, ja va declarar "que la 13a paga als consellers era una despesa que es podia estalviar". Tot i així, també ha indicat que els sous del consistori d'Ordino són dels més baixos que hi ha. En la mateixa línia, la majoria s'ha mostrat a favor d'aquesta rebaixa i han indicat que es tracta d'una qüestió de corresponsabilitat entre tots. "Encara no sabem el percentatge que serà perquè hem d'acabar de discutir-ho però estarà en la línia del que apliqui el Govern", ha declarat Mortés.

Pel que fa a la marxa de Xabier Ajona com a màxim responsable d'Ordino Arcalís, tant des de la majoria com des de l'oposició han agraït la seva feina, han destacat la seva professionalitat i han afegit que Naturlandia passa a tenir un gran director. Sobre la decisió, Mortés ha apel·lat que ha estat purament empresarial i de mutu acord entre les dues parts, i ha volgut recordar que el comú tan sols té un 24% de les accions de Secnoa.