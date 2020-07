Oriol Mitjà va cobrar 3.500 euros per un "assessorament puntual" al Govern

El fet que el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, no vegi reduït el seu salari o el que ha cobrat l'expert Oriol Mitjà també ha estat objecte de debat entre el Govern i l'oposició, concretament amb la consellera de Terceravia Carine Montaner, que ha lamentat que el director general del SAAS "no es vulgui baixar el sou" i més quan, ha dit, va estar absent del país durant el confinament.



El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha negat totalment aquesta darrera afirmació i ha assegurat que "no es va bellugar d'Andorra en cap moment". Quant al fet que no es rebaixi el sou, ha destacat que es tracta d'una qüestió que va lligada a la llei que fixa la rebaixa dels sous i que va ser aprovada en seu parlamentària. I davant les paraules de Montaner acusant el ministre de no dir la veritat sobre la contractació de Mitjà, el cap de Govern, Xavier Espot, ha volgut prendre la paraula per manifestar que en cap moment es va contractar Mitjà, que no es pot considerar assessor del Govern ja que únicament va fer un assessorament puntual pel qual ha percebut un import de 3.500 euros.



Espot ha manifestat que en tot moment s'ha mantingut que l'expert no era assessor del Govern i ha negat les paraules de Montaner, que havia afirmat que el ministre havia incorrregut en "contradiccions" i apel·lava que es prengués el "camí de la transparència". Aquest debat ha sorgit arran de la pregunta formulada per la consellera de Terceravia sobre els recursos que es preveuen en cas de rebrot.



El titular de Salut ha explicat que es treballa en plans de contingència per dimensionar els dispositius en funció de les necessitats. D'aquesta manera, per exemple, es podria fer servir les instal·lacions de l'àrea de cirurgia major ambulatòria com a una segona UCI; es contractarà personal mèdic i d'infermeria "multifuncional" i també es treballa per abastir un estoc de reserva mínima de protecció no només per als sanitaris sinó per a tota la població, un material que, segons Martínez Benazet, ja està gairebé complert a falta de davantals. També es vol prioritzar, tal com ha manifestat en altres ocasions, l'accés ràpid al diagnòstic i un programa de suport psicoemocional per al personal sanitari.



Quant a la compensació econòmica al personal, ha recordat que es treballa en un conveni col·lectiu que pot millorar els salaris més baixos, com els de les auxiliars, i ha reiterat que es vol impulsar la carrera professional que pot suposar econòmicament més al personal que una paga extraordinària.