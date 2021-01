El PS lamenta que Benazet no preveiés les traves burocràtiques en el subministrament de la vacuna

El PS ha tramitat aquest dilluns una demanda d'informació per conèixer de primera mà els convenis i contractes que s'han pogut fer des d'Andorra amb diferents farmacèutiques o amb diferents organismes internacionals, com pot ser la Unió Europea: reclamen detalls de projectes com, per exemple, el COVAX, del qual Andorra forma part per poder obtenir vacunes de la Covid-19.



La consellera Susanna Vela lamenta que a l'última reunió de la compareixença "el ministre de Salut no ens va explicar tots els problemes que podien sorgir amb el subministrament de la vacuna, i ha estat avui, amb la premsa, com hem sabut que les vacunes Pfizer-BioNTech sembla que no poden arribar a Andorra, perquè la mateixa farmacèutica no autoritza que els seus productes siguin exportats d'un país a un altre diferent del qual les hagin venut".



Des del PS defensen que amb aquesta nova situació la ciutadania té dret a conèixer i tenir clar quin és el calendari de vacunació, i per això han anunciat també que demanaran la compareixença, amb caràcter d'urgència, del ministre Joan Martínez Benazet a la Comissió de Sanitat.