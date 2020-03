El PS vol saber si el Govern està interessat en el Banc de Desenvolupament Europeu

Després de la reunió que el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i el conseller general, Jordi Font, van mantenir la setmana passada amb la vicepresidenta del Banc de Desenvolupament Europeu (CEB), els socialdemòcrates volen saber si el Govern està disposat a estudiar la possibilitat d'iniciar els tràmits per a l' adhesió d'Andorra a aquest organisme.

Des del PS posen en relleu que "les condicions i el procediment d'accés han estat exposades al conjunt de la delegació parlamentària al Consell d'Europa, i que estan en línia del que ja va ser tractat en reunions entre el Govern i el CEB l'any 2014, remarcant la disponibilitat per part tant del Consell d'Europa com del CEB al fet que Andorra esdevingui membre. Així va quedar reflectit en la passada sessió de tardor celebrada a Estrasburg en un informe en què es lamentava que Andorra no s'hagués encara adherit al CEB i l'encoratjava a fer-ho", tal com recorden des del PS.



López recorda que "entre els projectes que es financen per part del CEB tenen un paper destacat els socials, els que permeten reduir les desigualtats socioeconòmiques, millorar la prestació de serveis públics, fomentar les inversions respectuoses amb el medi ambient, la cohesió social i les polítiques destacades a la integració de la immigració o de grups socials vulnerables". I afegeix que "els finançaments se centren en qüestions com ara l'accés a l'habitatge, la mobilitat, els equipaments públics, l'eficàcia energètica, els projectes sostenibles mediambientalment o el foment de l'ocupació, entre d'altres".

El grup parlamentari socialdemòcrata ha formulat tres preguntes més a les quals el Govern haurà de respondre de forma oral al Consell General. Entre aquestes hi ha la construcció per part del comú d'Andorra la Vella d'un portal d'entrada a la parròquia entre la rotonda de la Margineda i l'avinguda d'Enclar. La presidenta del PS, Susanna Vela, ha volgut destacar "l'afectació mediambiental i patrimonial que tindrà un arc de 30 metres d'amplada i 9 d'alçada, amb una pantalla led de 50 metres quadrats". Vela ha destacat que amb aquesta actuació del comú "ens tornem a trobar a una situació similar a la que ens vam trobar al 2016, amb la construcció d'una benzinera a la zona 2 de protecció de l'entorn del pont de la Margineda."

La construcció d'aquest arc a la Margineda és, a entendre dels socialdemòcrates, una "clara vulneració als drets patrimonials, doncs el pont de la Margineda ha estat declarat bé d'interès cultural des del 2008 i compta amb un entorn de protecció amb unes especificacions i criteris tècnics que permeten fer unes coses o unes altres", ha explicat Vela.

També demanen si el Govern té previst contractar personal tècnic per desenvolupar les tasques assignades a l’Observatori de la igualtat i si serà requisit necessari disposar d’algun tipus de formació en l’àmbit de la igualtat, per al desenvolupament del treball tècnic de l’observatori i sobre el desplegament de la llei de relacions laborals.