El PS demana a Govern que aclareixi quin ús ha donat al sistema d'escoltes telefòniques

El conseller del grup socialdemòcrata, Roger Padreny, ha entrat una pregunta a Govern on demana a qui s’han fet escoltes al país amb la màquina i els programes que l’Estat té disponibles. El parlamentari socialdemòcrata insta a que s’expliqui en quins casos s’ha utilitzat la màquina que pot interceptar comunicacions entre particulars i amb quin objectiu. La pregunta arriba després de l’escàndol que hi ha hagut a Espanya sobre la intercepció de les comunicacions a polítics catalans. El conseller vol saber quina utilització es fa posteriorment de les informacions captades i qui hi té accés.



Padreny ha demanat també el contracte actual i els anteriors per a la intercepció comunicacions que hauria signat Andorra Telecom amb l’empresa Excem Grupo 1971.