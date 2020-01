El PS vol saber perquè s'ha nomenat Rodríguez per a la comissió nacional de la Unesco

El grup parlamentari socialdemòcrata ha formulat una pregunta al Govern per conèixer els motius del nomenament de Cristina Rodríguez com a nova presidenta de la Comissió nacional andorrana de la Unesco i l'acceptació d'aquest nomenament per part de l'assemblea general l'11 de novembre de l'any passat.

La presidenta del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, demana quins han estat els criteris del Govern per escollir i proposar Rodríguez, tenint en compte, posen en relleu, que no és una persona que provingui de l'àmbit de l'educació ni de la cultura. Des del PS també volen saber quin ha estat el canvi de criteri per remunerar aquest càrrec, atès que legalment està establert que no és remunerat.

D'altra banda, des del PS també han negat, tal com ho havia fet Terceravia, els contactes entre les dues formacions per mirar de fer llistes a les diferents parròquies en les passades eleccions comunals per obtenir millors resultats. El PS nega cap trobada entre el membre d'Unió Laurediana, Carles Verdaguer, i el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López.



Més específicament i referint-se a la parròquia de Sant Julià de Lòria, des del PS es destaca que el treball que es va fer per formar part d'una llista amb Desperta Laurèdia i altres, no va fructificar perquè des de la plataforma laurediana i DA "es va voler així". "No van acceptar cap proposta del PS i ens van oferir llocs molt baixos dins la llista, que no tenien vinculació amb el pes polític del PS a la parròquia. Estava molt clar que no volien que el PS s'integrés en aquesta llista conjunta. Es pretenia que el PS no fos a cap llista a Sant Julià", declaren fonts del partit.