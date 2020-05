El PS titlla d'"amateurisme polític" la demanda de finançament als estats veïns

" Amateurisme polític", d'aquesta manera qualifiquen des del grup parlamentari socialdemòcrata l'actitud del Govern en enviar dues cartes als governs espanyol i francès demanant suport financer. D'aquesta manera, el president del grup, Pere López, veu amb preocupació com ha procedit l'executiu demanant finançament als estats veïns sense tenir en compte que si aquests dos països han sol·licitat ajuda al Banc Central Europeu és per cobrir les seves pròpies necessitats i "no per donar finançament a un tercer" i lamenta que en lloc d'optar per opcions "reals i factibles", com pot ser obtenir finançament del Banc de Desenvolupament Europeu, s'opti per fer arribar aquestes missives als estats veïns.

Des del grup parlamentari socialdemòcrata volen conèixer el contingut de les cartes enviades des del Govern (una tramesa que han pogut confirmar pels ambaixadors dels dos països) i també les respostes que s'han donat tant des de França com des d'Espanya i per aquest motiu han entrat una demanda d'informació. I és que també lamenten que no s'hagi informat d'aquestes accions ni als grups parlamentaris ni tampoc a la ciutadania, aprofitant "les nombrosíssimes" rodes de premsa que s'han fet. De fet, López ha criticat haver-se'n hagut d'assabentar d'aquests enviament per la premsa.

"Aquesta tramesa demostra un preocupant desconeixement" tant per part del ministre de Finances, Eric Jover, com del cap de Govern, Xavier Espot, de "com funcionen les finances a nivell internacional", ha subratllat López, afegint que a més ha forçat els països veïns a una resposta negativa, de manera que Andorra ha "demostrat no entendre el paper que li correspon" en matèria de finançament internacional. El president del grup parlamentari socialdemòcrata ha incidit que el més factible ara, tenint en compte que Andorra és membre del Consell d'Europa, és demanar ajuda al Banc de Desenvolupament Europeu, que a més, ha recordat, té una línia d'ajudes dedicades al finançament a les petites i mitjanes empreses que Andorra podria utilitzar. Per això, ha insistit, es lamenta que s'hagi optat per "iniciatives agosarades" com enviar aquestes cartes i més sense haver consultat "l'arc parlamentari".

López creu que des del Govern s'està actuant davant la crisi actual de manera " erràtica" i afegeix que en un moment com l'actual el que hauria de fer l'executiu és "analitzar tots els passos i decisions més que mai".