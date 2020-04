El PS demana que els bancs apliquin una moratòria a crèdits i préstecs

El Partit Socialdemòcrata creu que la contribució del sistema financer és clau per pal·liar les conseqüències econòmiques de l'aturada de l'activitat que la crisi sanitària està provocant. En aquest sentit, assenyalen que els bancs haurien de posposar els pagaments dels crèdits i préstecs hipotecaris amb efecte retroactiu des de l'inici de la crisi per ajudar les famílies i les empreses a "resistir" durant aquests mesos de confinament.

"Cal que el sector bancari contribueixi a aquestes mesures i empatitzi amb la situació", explica el primer secretari del PS, Gerard Alís. "Si bé és cert que el sector bancari ha facilitat l'atorgament de línies de crèdit per dotar de liquiditat als nostres empresaris i autònoms per poder fer front a les

seves obligacions econòmiques, aquestes mesures són garantides i avalades pel Govern, que es fa càrrec dels interessos que generen. Creiem que cal anar més enllà i adoptar una mesura més general", ha assenyalat Alís.

El primer secretari del PS ha volgut recordar que fa dies que parlen de "corresponsabilitat de l'Estat, de contribució de les famílies, dels empresaris i dels autònoms per aportar solucions per sortir d'aquesta crisi". I creuen que "ara caldria corresponsabilitat dels bancs, reportant el venciment dels crèdits i préstecs i crèdits hipotecaris per poder passar el moment de crisi econòmica sense ofegar ni les famílies ni els autònoms ni les empreses, i que puguin afrontar la pèrdua de capacitat econòmica que aquesta crisi els hi comportarà".

La moratòria, expliquen des del PS, no anul·la els pagaments, sinó que els posposa fins a dos o tres mesos, i no és una mesura excepcional ni exclusiva a Andorra: "Tots els països del nostre voltant l'han adoptat, doncs permet dotar de major liquiditat als afectats", ha argumentat Alís. Des del PS alerten que la pèrdua de liquiditat dificultarà molt més la recuperació econòmica global del país, ja que durant un temps Andorra viurà bàsicament del consum intern, i si el Govern no garanteix la liquiditat, la crisi serà encara més greu.