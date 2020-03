El PS aposta pel Banc de desenvolupament europeu

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha reunit aquest migdia amb la vicegovernadora per a l'estratègia de desenvolupament social del Banc de desenvolupament europeu, Rosa Maria Sánchez-Yebra, per compartir les línies del projecte, el qual des del PS consideren com l' alternativa a l'adhesió al Fons Monetari Internacional (FMI).

Tal com indica el partit en un comunicat, el Banc de desenvolupament permet demanar finançament per a projectes de caràcter social no només del Govern, sinó també dels comuns i empreses parapúbliques. "No hi ha un sostre de volum de projectes, ni en aquest any ni a l'any vinent", ha manifestat Pere López, president del grup parlamentari, qui ha afegit que no hi ha una limitació de préstec perquè és "un banc amb finalitats bàsicament socials".

Quant al tipus d'interès, López ha indicat que no es poden finançar projectes amb el 0% d'interès però sí "amb un termini fix i amb tipus d'interès realment molt baixos". En aquest sentit, ha comunicat que cada país que és membre del banc o que s'adhereix té assignat un ' country mànager', una persona que visita el país, entra en contacte amb les institucions i coneix les necessitats. "És un enllaç entre el país i els especialistes del banc", ha explicat López.