El PS demana contactar i informar els autònoms sobre les ajudes del Govern

El grup parlamentari socialdemòcrata considera que cal un esforç perquè tots els empresaris puguin entendre fàcilment les seves possibilitats i fer els tràmits pertinents per accedir a les ajudes i afrontar la crisi de la Covid-19. En aquest sentit, el conseller Jordi Font ha declarat que les mesures estan molt bé però "són tècniques i molt difícils d'entendre per gent que no és empresària". A més, a través d'un comunicat, ha volgut recordar que a Andorra hi ha un reguitzell d' autònoms, que en realitat són autònoms accidentals per la crisi que van patir anteriorment. "Molts treballen per a un sol client i no entenen de comptabilitat ni de gestió, i molt menys de demanar crèdits als bancs". Per tant, des del PS proposen muntar una cèdula pe contactar i informar els autònoms perquè no quedin al marge de les ajudes del Govern.

D'altra banda, els socialdemòcrates recorden que "el Govern no ha posat cap cèntim sobre la taula" i demanen que destini els 125 milions de liquiditat que té Andorra Telecom per poder pagar part dels salaris per evitar un trencament de la relació laboral. En aquest aspecte, Font ha aprofitat per diferenciar la proposta de l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació ( ERTO), el qual implica que el contracte de treball es suspèn i l'estat es fa càrrec del salari. Des de la formació, declaren que amb la seva proposta, l'estat ajudaria a pagar els salaris, garantint les relacions laborals.